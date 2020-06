Un joven de 31 años, el caso confirmado ayer en Misiones

Un joven de 31 años de esta ciudad, nexo con el único paciente positivo para COVID-19 internado en Misiones, un hombre de 93 años, fue confirmado ayer como el caso 30 de SARS CoV-2 de la provincia. El joven se hizo el estudio en un laboratorio de Buenos Aires.

Por otra parte, luego de analizar la clínica que presentó la médica oncóloga del Hospital Madariaga que el sábado dio positivo para el gen E y el miércoles a la noche quedó internada para control porque no se sentía bien, las autoridades de Misiones decidieron postergar la confirmación de su caso como COVID-19 y repetirle el hisopado.

El miércoles a la noche, la médica -que está aislada desde hace seis días al igual que otros 69 trabajadores del Hospital Madariaga (cantidad de aislados confirmada este miércoles por el coordinador general del Parque de la Salud, Oriel Sosa) dio aviso a la Guardia que registraba baja saturación de oxígeno por lo que fue internada para control inmediatamente.

No obstante, ya en el hospital, la profesional tenía saturación de oxígeno al 98%, estaba afebril y su tomografía fue normal; motivo por el que se decidió su alta a media mañana del jueves para que siguiera su aislamiento en su domicilio.

Al igual que su colega diagnosticada como positivo para COVID-19 el jueves 28 de mayo pasado, la oncóloga refiere la sensación de cansancio extremo como principal síntoma. No obstante a que muchos expertos señalan el cansancio como uno de los tres síntomas más comunes, junto con la tos y la fiebre, el Ministerio de Salud de la Nación no lo incluye entre los síntomas sospechosos de COVID-19: sí a la fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, pérdida del olfato, pérdida del gusto.

“No daremos positivos si no amplían al menos dos genes”

“El Gobierno de Misiones no debe apurarnos la urgencia epidemiológica porque tenemos nuestro sistema de salud descongestionado pues no hay pacientes críticos internados con COVID-19. Por eso, preferimos tomarnos el tiempo necesario para confirmar los casos en forma fehaciente. No daremos como positivos las determinaciones donde no se amplifican al menos dos genes del nuevo coronavirus”, aseveraron en diálogo con PRIMERA EDICIÓN.

Según fuentes del Gobierno consultadas por este Diario, hoy se hará el testeo a los 19 trabajadores del Hospital Madariaga que dieron positivos para el gen E.

“Decidimos esperar siete días de la primera muestra para volver a hacer los hisopados y la idea es volver a repetir el estudio a los 14 días a aquellos que vuelven a amplificar un solo gen. Aunque el resultado del estudio repita gen E positivo, si la persona no tiene síntomas no será considerada como positiva para COVID-19 pero deberá cumplir el aislamiento en su domicilio”, remarcaron.

Admitieron que la aparición de 19 trabajadores de salud con gen E positivo no debe ser pasado por alto y anticiparon que cuando la provincia comience a hacer los estudios de inmunoglobulina (IGM e IGG) podrá tener mayor certeza en la confirmación de COVID-19. “Todavía no recibimos estos reactivos pero los esperamos para los próximos días”, aseguraron.

Para el Gobierno, que los actuales casos sospechosos de COVID-19 sean prácticamente todos personal del Hospital Madariaga “es preferible a que tengamos estos casos dudosos desparramados por distintos pequeños focos de Posadas, porque eso quiere decir que hoy el virus está como encapsulado ahí” y, con el aislamiento de los trabajadores afectados, tratarán de evitar nuevos contagios.

Nexos del camillero, negativos

Ayer estuvieron los resultados de los contactos más estrechos del camillero del Hospital de Pediatría diagnosticado con SARS CoV-2 este martes (caso 29 de Misiones) y dieron negativos. Fueron testeados cinco compañeros de trabajo y la esposa del camillero.

“Si bien es cierto que dieron negativo, hay que esperar un período de ventana de 48 horas y repetir el estudio para estar seguros; no obstante, como todas estas personas están aisladas, no consideramos una urgencia este segundo testeo”, explicaron.

Paciente mayor aislada en el Nosiglia

Según confirmó el director médico del Sanatorio Nosiglia, Luis De Haro, tienen una paciente mayor de 60 años internada bajo aislamiento y a la espera de un segundo estudio de PCR pues el primero no fue concluyente.

“La paciente no tiene diagnóstico, vino la gente de Salud Pública y le hizo un hisopado este martes pero tiene que repetirse el estudio a las 72 horas, es decir que este viernes volverían a hisoparla”, detalló.

La paciente está clínicamente estable y sin requerimiento de oxígeno, pero permanece internada por su edad y a la espera del diagnóstico confirmatorio. “En cuanto a cuidados y prevención, se actúa como si fuera positivo para COVID-19 para seguridad del paciente y de nuestro personal de salud”, remarcó.

En tanto, según indicó De Haro, varios médicos del Nosiglia también son personal del Hospital Madariaga y un dos de ellos esta semana comenzaron el aislamiento preventivo tras los estudios de gen E positivos detectados en el hospital

“Lógicamente, esos médicos tampoco pueden venir a trabajar al sanatorio”, explicó al tiempo que señaló que “hay un trabajo conjunto e información permanente entre el servicio de infectología del Hospital Madariaga con el sector privado por lo que sería incoherente que un profesional, en el marco de su aislamiento, sólo deje de ir a uno de sus lugares de trabajo”, señaló el director médico del Nosiglia.

Se testeó todo el equipo de terapia del IOT

En tanto, según pudo confirmar PRIMERA EDICIÓN, todo el equipo del Servicio de Terapia Intensiva del Sanatorio IOT se realizó el estudio de PCR luego de enterarse del estudio positivo para gen E dado a un enfermero terapista que se desempeña en una empresa privada de medicina domiciliaria y también presta servicios en ese sanatorio.

Según confirmaron desde el IOT, los profesionales de Terapia Intensiva y personal que había estado en contacto con el enfermero fueron testeados y dieron negativo para SARS CoV-2 y, pese a ello, los que estuvieron en contacto estrecho iniciaron el aislamiento preventivo.

