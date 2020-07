Tuvo 16 cirugías y necesita ayuda para mejorar su calidad de vida

Santiago Lucas Berley tiene 19 años y a lo largo de su vida se sometió a unas 16 intervenciones quirúrgicas y diversos tratamientos para mejorar su patología renal, con la cual nació. Hace diez años su padre le donó un riñón, pero éste dejó de funcionar y hoy necesita mejorar su calidad de vida con urgencia.

El Territorio dialogó con Aureliana Silva, su madre, quien relató su experiencia desde que su hijo era muy pequeño: “Él nació con problemas, al mes nos dimos cuenta. Tenía mucha fiebre, siempre estaba con angina y cosas así. A los dos años le hicieron una ecografía y se dieron cuenta de que no tenía un riñón y el que tenía no le funcionaba más”.

Entonces comenzó un largo trajín que perdura hasta hoy. “Le operaron de la válvula de uretra, le sacaron los uréteres para que la orina salga directo para ver si mejoraba, pero el riñón nunca se recuperó”, relató.

Fue entonces cuando su padre le donó el órgano, pero diez años después dejó de funcionar.

“Ya pasó por alrededor de 16 cirugías desde chiquito hasta ahora, que tiene 19”, contó la madre del joven.

Actualmente se encuentran en el Hospital Madariaga, lugar al que llegaron hace al menos diez días y donde el joven comenzó un tratamiento de diálisis, pero su esperanza de vida es recibir algún día un riñón.

“Le pusieron un catéter en el cuello y con eso dializó dos veces y presentó una linda mejoría porque le sacaron todas las toxinas del cuerpo, empezó a comer y todo. Antes de eso, Santiago estaba mal, vomitaba mucho, la sangre estaba muy sucia”, contó la mujer.

La familia reside en el barrio Aeroclub de Oberá a donde deberán regresar en los próximos días.

Mientras tanto, necesitarán asistencia debido a que la mujer tiene otros hijos, a quienes mantiene sola y es una trabajadora de estacionamiento (tarjetera), por lo que cobra por el trabajo del día.

“Me vendría bien que puedan ayudarnos con lo que puedan”, dijo. Los interesados en colaborar de alguna forma pueden comunicarse a su teléfono celular: 3755- 647422.

Por otra parte, indicó: “Cuando volvamos a nuestra casa, él va a tener que estar en una pieza separada, con cuidados especiales, le pedí también al municipio que me ayude a hacer un baño para él, la familia no puede estar ocupando su baño”.

Por eso apeló a la solidaridad de toda la comunidad misionera para poder salir adelante.

PARA AGENDAR

Asistencia.

La familia precisa de todo tipo de asistencia, principalmente para acondicionar un baño para el joven, que por su estado de salud no puede compartir sanitarios. Además requieren víveres para subsistir los días en los que la mujer no pueda asistir a su trabajo. El teléfono es 3755-647422.

El Territorio