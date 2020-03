Torneo Preparatorio 2020: River y Racing a la final

River de Villa Bonita venció 1 a 0 a Atlético Campo Grande y Racing venció a Olimpia/San Antonio en idéntico resultado, consiguiendo ambos su pasaje a la final del torneo de los últimos campeones.

En el Juan A. Juristch de Villa Bonita, River recibió a Atlético Campo Grande en una de las semifinales que se disputaron este domingo. Los de Adrián Skorvodovski (nuevo DT de “La Villa”) y los de Diego Da Silva midieron sus fuerzas en este torneo de verano en un partido muy parejo que tuvo varias emociones. El local mostró su juego a puro toque, abriendo la cancha hasta encontrar el espacio necesario para lastimar. El “Aurinegro” avanzaba en bloque pero a pura velocidad. Pero a pesar de las estocadas, el primer grito de gol llegó luego de un rebote que le quedó justo al capitán Germán Haubert de frente al arco, quien le pegó con todo y mandando el balón al palo más alejado del arquero quien pese a la estirada no pudo evitar que se abriera el marcador a favor del local. Ya en el complemento la intensidad no disminuyó. Se movieron los bancos y el partido se abrió para River ya que el último campeón avanzó decidido a buscar el empate, aunque se topó con una fuerte defensa y seguridad bajo los tres postes. Y de contra River pudo liquidarlo, pero el poste le dijo que no a Adrían Gómez y luego también a Celso Carvalho. Hubo más acciones, pero ninguno pudo modificar el marcador y esto le dio la clasificación a los de Villa Bonita.

En tanto, en la otra semifinal que se disputaba en el Tiro Federal, Olimpia/San Antonio recibió a Racing de Villa Svea. Los dos conjuntos obereños realizaron mucho desgaste en el primer tiempo pero ninguno pudo inclinar el marcador a su final y la primera mitad se fue con un cerrado 0 a 0. En el segundo tiempo hubo movimiento de bancos, tanto para los de Darío Portillo como para los de Rubén Agli. La visita tuvo que replegarse merced a los ataques del “Rojo”, pero este esquema ultra ofensivo le permitía a la “Academia” salir de contra. Y fue justamente una de esas contras las que aprovechó Racing para llegar al gol, capitalizada por el juvenil Joel Díaz. Ya no hubo tiempo para más y los de Villa Svea así logró su clasificación a la final.

Según la tabla de mérito, River será local nuevamente para recibir a Racing el próximo domingo.