Torneo Preparatorio 2020: lo primero en la agenda de la LROF

Este martes por la noche se llevó a cabo la primera reunión de Consejo Directivo de la Liga Regional Obereña de Fútbol, oportunidad en que se empezó a diagramar la agenda de este año, tanto en lo deportivo como en lo institucional.

La reunión tuvo lugar en la remozada sede de la Liga, ubicada en Av. Tucumán 556 de Oberá, espacio que tuvo modificaciones para adecuarse a las necesidades de las muchas actividades que allí se realizan, desde la inscripción de jugadores, realización del carnet habilitante, pases, etc., hasta las diferentes reuniones de las diversas categorías (Primera, Cuarta, Fútsal, Femenino, DDI), e incluso charlas y capacitaciones.

En la oportunidad, la reunión fue presidida por el Presidente de la entidad, Raúl Benítez, acompañado por el presidente de la Federación Misionera de Fútbol (Fe.Mi.Fu), Juan Carlos Rossberg, en calidad de asesor. Estuvieron presentes los presidentes de casi todos los clubes que integran la Liga, Orlando Pellegrini (Olimpia/San Antonio), Marcelo Goncálvez (River de Villa Bonita), Arnoldo Dollinski (Atl. Campo Grande), Sergio Gruber (Atl. Campo Viera), Norberto Kubski (Ex Alumnos 185), Francisco Fabio (Atlético Oberá), Evelio Candia (AEMO), Luis García (Atlético Iguazú) y Rosa Mereles (Racing de Villa Svea), así como los delegados de Atl. Aristóbulo del Valle, Atlético Alem y San Martín. Ausente con aviso Mojomi, que aparentemente no sería de la partida en el próximo torneo.

Varios temas se trataron durante la extensa reunión, entre ellos la posibilidad de realizar capacitaciones durante este año. Otro tema tuvo que ver con los ajustes económicos que se deberán realizar en varios ámbitos, teniendo en cuenta la situación actual del país. En lo deportivo, el inicio de Torneo Apertura estaría pautado para el 15 de marzo, aunque aún no se trataron los detalles de su realización (reglamento, nombre que va a llevar, formato, etc.). En tanto, si se aprobó la realización del Torneo Preparatorio, competencia de la que participan los últimos campeones de torneos más recientes, cuyo inicio se fijó el próximo domingo 23 de febrero.

El Torneo Preparatorio

Según se especificó, los equipos que estarán participando de este torneo serán: Atlético Campo Grande (Campeón Clausura 2019), Olimpia/San Antonio (Apertura 2019 y Apertura 2016), Racing (Clausura 2018), River (Campeón Apertura 2018 y Clausura 2016), AEMO (Clausura 2017). Ante la ausencia de Mojomi (Apertura 2017), su lugar será ocupado por Atlético Campo Viera (Clausura 2015 y subcampeón Clausura 2016). Completan los Subcampeones Atlético Iguazú (Apertura y Clausura 2019) y Atlético Oberá (Apertura y Clausura 2018). Estos equipos conforman una tabla especial, obteniendo puntuación de acuerdo a su desempeño en los torneos, logrando así las posiciones finales que determinan los cruces y las localías.

Según esta tabla, los cruces quedan de la siguiente manera:

River de Villa Bonita vs. Atlético Campo Viera

Olimpia/San Antonio vs. Atlético Iguazú

Racing vs. Atlético Oberá

Atlético Campo Grande vs. AEMO

Los partidos son a eliminación directa. Con Semifinal y Final, instancias en las que los equipos mejor posicionados en la tabla especial serán locales. Además, y como agregado, el torneo también prevé la participación de la Cuarta División.