Tenía el barbijo mal puesto, le quisieron labrar un acta, se resistió y terminó detenido

Un corredor posadeño terminó detenido luego de insultar a los oficiales de la policía apostados en la costanera, que le habían indicado que se coloque bien el barbijo, mientras trotaba por el principal paseo costero de la capital provincial, según indicaron desde la Policía de Misiones.

Según fuentes consultadas, las 15:20, los agentes apostados en el cuarto tramo de la costanera observan una persona trotando con el barbijo en el cuello, no cumpliendo con lo que indica la ley de Uso obligatorio de barbijo.

Por tal motivo los agentes se acercan al corredor solicitándole que se coloque para su protección ya que en caso contrario se debería labrar el acta por infringir la Ley XVII- N°118. Ante el pedido de la policía, la persona se altera y comienza a insultar al personal diciendo: “Policías de mierda no tienen nada que hacer, ustedes no saben quién soy, ahora van a ver”, queriéndose además darse a la fuga, según explicaron las fuentes de la Policía de Misiones.

A los pocos metros es alcanzado y se procede a labrar el acta y a la detención de quien se identificó como Julio César M., de 25 años de edad.

Según la información da a conocer por la Policía de Misiones, la persona no quiso colaborar con el procedimiento policial, por lo que se solicitó un móvil para el traslado a la comisaría cuarta, donde quedó alojado por contravención y por ocasionar desorden en la vía pública.

