Sin sospechosos de coronavirus pero muchos afectados por dengue en Oberá

En Oberá no hay casos sospechosos de coronavirus pero si siguen existiendo muchos casos de dengue, que aparentemente son menos que en febrero, pero han quedao en una meseta que no disminuye.

Consultado acerca de asistir o no al Hospital en caso de síntomas, el Director del nosocomio, Héctor González señalo que “si el paciente no se siente bien puede acercarse al Hospital sin problemas, tratamos de que sea atendido en forma telefónica pero si no puede canalizar su problemas por alli se lo atiende, no es lo aconsejable que asista, pero muchos pacientes con dengue refieren problemáticas varias y necesitan ser vistos personalmente”, refirió.

Sostuvo que en cantidad de casos “han bajado los casos comparativamente con febrero, pero la meseta quedó alli, no se puede disminuir más, lo que notamos es que las personas de un mismo grupo familiar son afectados, esto refiere a que el mosquito esta allí, no fue eliminado y eso hay que ver.”

Respecto a la pandemia de coronavirus dijo que el Hospital tiene personal y tiene camas, más allá del Hospital de campaña que se armó en el Complejo deportivo de Oberá. “Se cambió el concepto de casos sospechosos, en un principio eran pacientes con fiebre, tos y dolor de garganta que hayan tenido historia de viajes en paises con circulación viral o que hayan estado en contacto con algún enfermo. Hoy, al haber pacientes con afectación comunitaria, el concepto cambia, una persona que tenga sintomatologia respiratoria que haya llegado de otra provincia o localidad con casos, ya es sospechoso, incluso quienes presenten neumonía o bronquitis aguda. Aquí no tenemos casos sospechosos por el momento, pero esto es muy dinámico”, apuntó y añadió que “los análisis se pueden hacer ahora aqui en Misiones y los resultados pueden estar en 8 hs, eso es muy importante”.

Respecto a elementos necesarios para el personal de salud dijo que “todo lo que sea elementos de protección siempre cuesta conseguir, tenemos para el servicio, para que cada personal use lo que le corresponde en su debido momento, un administrativo no es necesario que use traje de aislamiento, pero hay mucha gente colaborando, no es cualquier barbijo, guante o bata, si alguien quiere colaborar que se comunique con nosotros antes y les damos las características”, explicó.

En la jornada de este viernes se entregaron elementos confeccionados por alumnos de la Epet n 3 y otros, adquiridos por los concejales del Pro en la ciudad.

El personal de salud de la provincia recibió en las ultimas semanas, mejoras en cuanto a pase a planta y también mejoras salariales, dispuesto por el Ministerio de Salud de la provincia

Meridiano 55.