Sigue la protesta de municipales en Oberá

Trabajadores municipales de Oberá iniciaron esta mañana una nueva protesta en reclamo de un aumento salarial.

A pesar de la conciliación obligatoria dictada ayer por el Ministerio de Trabajo de Misiones, hubo una marcha por las calles de la ciudad que finalizó frente al Edificio municipal donde permanecen apostados.

“Tuvimos una asamblea de esta problemática que no es algo que no conocíamos, el problema es que siempre la Municipalidad pide el acompañamiento, que tengamos paciencia, que el Gobierno nacional no mandaba los fondos, después la pandemia, pero vemos que al realidad es otra. La Municipalidad no está destinando las partidas necesarias para los sueldos”, expresó Domingo Paniagua, secretario de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

Señaló que “no hubo política para los contratados de muchos años, ni con los planes, y esa gente sigue trabajando con la esperanza de que algún día serán reconocidos con el pase a planta permanente o contrato. “Ellos dicen que es imposible porque el Gobierno provincial no les autoriza, pero cómo Eldorado recientemente incorporó a 50 compañeros a planta permanente y no consultó a nadie, no hay política en Oberá para que evitemos estos manoseos”, sentenció.

