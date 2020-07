Sedoff: “Se va a regresar el día que el escenario epidemiológico sea seguro”

Luego de varios encuentros virtuales, el Consejo Federal de Educación (CFE) consensuó ayer que el regreso a clases será de carácter obligatorio, algo que fue el centro del debate de los últimos días. La 97ª asamblea del CFE, presidida por el ministro de la Nación, Nicolás Trotta, contó con la participación de sus pares de las 24 jurisdicciones. Por Misiones estuvo presente el titular de la cartera educativa, Miguel Sedoff.

Miguel Sedoff, ministro de Educación de la Provincia, destacó en diálogo con un medio posadeño y comentó, “no hay ninguna fecha para el regreso a clases, se va a regresar el día que el escenario epidemiológico sea lo suficientemente seguro. Es una decisión del gobernador de la provincia con esos elementos de evaluación, desde lo epidemiológico, la salud y lo que podamos nosotros brindar desde las escuelas”.

En ese marco se aprobó de manera unánime el documento “Protocolo Marco y lineamientos federales para el retorno a clases presenciales en la educación obligatoria y terciaria a lo que el funcionario recalcó, “es un protocolo que sirve como marco para que después en nuestras jurisdicciones elaboremos uno propio, no es que a partir de este ya se va a empezar. Enumero las que ya se saben, el distanciamiento, el uso de alcohol en gel, la limpieza de manos, el uso de tapabocas, en caso de algún caso sospechoso cómo actuar, protocolo de seguimiento, cuestiones que ya se vienen conociendo sólo que ahora se ordenó y se dio a conocer al resto del país y en base a eso se va a establecer la medida y la manera del regreso”.

Educación obligatoria y aula invertida

“La educación es obligatoria y no se puede ir en contra de algo establecido a nivel nacional, lo que si se puede evaluar es el contexto particular como son los grupos de riesgo que no puedan concurrir, entender que pueden existir familias que no se sientan seguras para llevar a sus hijos a la escuela y la idea es contemplar esas situaciones cuando se planteen pero la obligatoriedad es una cuestión legal”, acentuó.

A su vez, el ministro detalló que es un desafío de logística la vuelta a clases, “el nombre de aulas burbujas es un nombre muy simpático que se ha utilizado para esto pero a lo que se refiere es que dentro del aula se formen pequeñas burbujitas, pequeños grupos de 3 o 4 chicos que trabajen de esa manera y desde el punto de vista epidemiológico es que si existe algún caso sospechoso se centra la atención en esa pequeña burbuja de los que estuvieron en contacto de manera prioritaria y después si es confirmado al resto de la escuela, que también puede servir para una nueva dinámica escolar”.

“Lo que si se puede decir es que las escuelas tendrán una concurrencia menor porque desde el momento del distanciamiento, los espacios en las aulas no están preparados para eso. Lo que estamos pensando es que las escuelas dividan en dos grupos a los estudiantes, que la mitad concurra lunes y martes y la otra miércoles y jueves y después se invertirán los días para tener una semana virtual y otra presencial”, detalló.

A continuación Sedoff explicó que se la educación se volcará de lleno a otro modelo que sería el del Aula Invertida, “presencial y no presencial, el mundo está yendo hacia eso y es una satisfacción saber que en la provincia somos pioneros y siempre se estuvo a la vanguardia que nos va a servir para el regreso”.

Refuerzo en medidas de higiene

“Se habló de la necesidad de un refuerzo del servicio de limpieza en los establecimientos, se va a seguir con los convenios que tenemos en los municipios porque es un compromiso social el regreso, no es solamente una responsabilidad del Ministerio de Educación sino que compete a todos los organismos del Estado y dentro de estos están los municipios que van a acompañar en lo que sea necesario para el refuerzo del personal de limpieza”.

Papel descartable, jabones, alcohol en gel, son los elementos esenciales con los que deberán contar los establecimientos educativos, “es algo que se está haciendo hace bastante tiempo para que las escuelas tengan a disposición todo. Los docentes participaron ayer de la reunión, no tienen voto pero han dado su conformidad con esto que me parece interesante porque va a depender de ellos la aplicación del protocolo dentro de las escuelas”, finalizó.

El Territorio.