Se normaliza el servicio de transporte urbano de pasajeros en Misiones

Voceros de los Empresarios Unidos del Transporte del Automotor (EUTA) comunicaron que desde las 16 se normaliza el servicio de colectivos urbanos en la capital provincial.

A través de un comunicado de prensa indicaron que “habiendo llegado a un acuerdo y comprobándose el cobro de la totalidad de los haberes pendientes en acuerdo con la entidad sindical UTA se reiniciará de inmediato la totalidad de los servicios previstos ante esta coyuntura”.

Los empresarios agregaron que “no había deuda de sueldos” y lamentaron “la situación que tuvieron que soportar los pasajeros durante el este mediodía”, por el paro sorpresivo decretado por Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Desde las 15 volvieron a salir los colectivos en Posadas, Garupá y Candelaria y el servicio estará normalizado desde las 16, indicaron desde la EUTA.

El sorpresivo paro paralizó todos los servicios urbanos de Misiones desde las 12 hasta pasadas las 15, cuando empezó a normalizarse en las distintas localidades, donde se prestan los servicios de emergencia por la cuarentena impuesta por el gobierno nacional.

En el caso de Montecarlo los choferes se adhieren a la medida de carácter nacional, en forma solidaria con sus pares ya que la empresa local abonó los sueldos en el pasado 10 de abril, pero luego de una charla con los empresarios locales retomaron el servicio.

A raíz de la cuarenta el servicio está reducido en dos líneas con frecuencias de cada media hora por la mañana y una por la tarde en la zona urbana y para las colonias se dispone un recorrido a primeras horas de la mañana y al medio día. En el caso que hay mucha demanda principalmente por la mañana se suman refuerzos.

El paro del servicio urbano de pasajeros también se sintió en las ciudades de Eldorado y Oberá, donde las empresas prestan el servicio de emergencia.

Meoni criticó el paro

El ministro de Transporte de Nación, Mario Meoni, criticó hoy a los empresarios del transporte por el paro. “Muchos pueden aportar este mes el pago de los salarios de los trabajadores y no poner el peligro al servicio; a veces cuando se trata de algo indispensables es mayor el grado de presión que en otro tipo de actividades”, afirmó el funcionario.

Meoni inidicó que el Estado giró este semana fondos para ayudar a las empresas del sector. “Esta es una situación que afecta a todas las actividades económicas, en caso del transporte del interior, no es un problema que la Nación no esté transfiriendo los fondos, eso ya se hizo, lo que pasa es que al imponerse una cuarentena ha caído la capacidad de recaudación y eso hace que muchas empresas estén en una situación más compleja, estamos viendo si podemos llegar con mayor auxilio, pero no podemos con el estado llegar a cubrir todo”.

