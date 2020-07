Se esperan lluvias para el fin de semana y heladas desde el lunes

Hoy se sentirá una mañana algo fría, especialmente en zona Centro, entre las localidades de Oberá, Campo Viera y zonas de influencia, con una mínima de 3 a 4º y probables heladas en zonas bajas. Las demás zonas de la provincia tendrían entre 5 a 7º. La masa de aire frío abandonará la provincia esta misma tarde, moviéndose hacia el este y para mañana ya estaría sobre el Atlántico. Mientras esto ocurre, el viento cambiará del sudeste al nordeste en la jornada de mañana y aumentará las temperaturas mínimas por sobre los 14º en toda la provincia. De esta manera el ambiente se tornaría más agradable.La inestabilidad irá en aumento debido a la llegada de un frente frío de origen polar al centro del Litoral, que generaría lluvias dispersas durante el día en zona Sur y chaparrones a la tarde para el Centro; en tanto, la zona Norte no tendría lluvias. El avance del frente frío hacia la región aumentaría la probabilidad de chaparrones y tormentas en zona Sur de la provincia, el domingo particularmente por la mañana, aunque no serán intensas como el último evento lluvioso. Las localidades de Apóstoles, Concepción de la Sierra y San Javier tendrían la mayor inestabilidad, acumulando hasta 30 milímetros de agua. Las precipitaciones irán en disminución hacia la zona Norte, adonde llegaría por la tarde/noche con algunas ráfagas de viento sur seguido de un marcado descenso térmico. El frío de origen polar que estaría dominando la región desde el próximo lunes y gran parte de la semana próxima podría generar heladas fuertes en la provincia y días soleados por varias jornadas. Las lluvias ya no serán intensas para lo que resta del mes.

Pronóstico hasta el lunes

Hoy el cielo estará parcialmente nublado para el Sur por la tarde y despejado para el Centro y Norte, con niebla y neblina en todas las zonas. Se esperan vientos leves del sudeste alternando con el nordeste. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 4 y 7º y las máximas entre 19 y 23º. Mañana estará parcialmente nublado, se esperan chaparrones aislados para el Sur y Centro, con lluvias de hasta 10 milímetros para el Sur y 5 para el Centro. Persistirá el viento moderado con algunas ráfagas del nordeste y norte. La mínimas llegará a los 16º, mientras que la máxima a los 25º. Probables chaparrones y tormentas para el domingo, algunas fuertes para el Sudeste provincial, y lluvias aisladas para el Norte. Las temperaturas mínimas se producirán hacia la noche y oscilarán entre 15 y 18º y las máximas serán de hasta 25º. El lunes estará nublado e inestable con lluvias y lloviznas matinales para el Centro y Norte y las temperaturas irán en descenso, entre 4 y 8º por la noche y las máximas rondarán entre los 11 y 13º.

El Territorio.