San Antonio no tendrá su festejo tradicional

El Santo Patrono de Oberá no tendrá su tradicional festejo este año debido a la cuarentena preventiva y obligatoria por causa del Coronavirus. Por ello, desde la Catedral San Antonio programaron celebraciones presenciales y continuarán con su encuentro diario vía facebook.

Este sábado 13 es el día del Santo Patrono de Oberá, San Antonio de Padua, por ello desde hace una semana los fieles iniciaron la Novena al santo, con promesas y votos. Lo confirmó el Padre Ariel Manavella en charla con #AntesdeTodo por #FMSonica.

«Son varias las comunidades religiosas que tienen a San Antonio como patrono, y en el año 2009 se crea la Diócesis de Oberá y se lo pone como Santo Patrono», explica.

Respecto a la celebración, indicó que el Obispo de la Diocesis, Mñor. Damián Santiago Bitar, escribió una carta a todas las comunidades. «Les pedimos a todas esas comunidades, dado que no se puede viajar, que no se puede estar presente, que desde esos lugares se rece como si estuvieran en la Catedral».

Las intenciones para esta Novena son:

1-Por las autoridades civiles y eclesiásticas. En este tiempo desafiante, para que puedan descubrir la urgencia de responder a las necesidades.

2-Por el fin de la pandemia.

3-Por los jóvenes, las familias, educación y trabajo.

4-Por los desocupados, personas que quedaron sin el sustento cotidiano, los que viven al día y por meses no pudieron salir a trabajar.

5-Por el personal de salud, por la Pastoral de Salud, quienes están en primera línea atendiendo a los enfermos y necesitados.

6-Por los presos y sus familias que viven con cierta condena social en determinados casos.

7-Por los difuntos, por quienes recientemente han fallecido, por las familias que están en duelo y familias que ni siquiera pudieron despedir dignamente a sus seres queridos, no se pueden hacer velorios, no se puede ir al cementerio.

Programa de misas

En la Catedral se celebra misa a las 8.30 y 17 horas con participación de los fieles, siguiendo un estricto protocolo. A las 19.30, hay nuevamente misa para transmitir por facebook y el canal de youtube.

El sábado 13 se celebrará misa a las 8, 9, 10.30 (central), 17 y 19.30 (online)

La misa central será presidida por Monseñor Damian S. Bitar, Obispo de la Diócesis Oberá.

Según indicaron, la figura de San Antonio será ubicada en el atrio de la Catedral, para que todas las personas que quieran acercarse.

