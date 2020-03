Salud Pública desmintió nuevas muertes por dengue en Misiones

Ante los rumores y trascendidos en las redes acerca de una nueva muerte por dengue en Misiones, esta vez una mujer de 63 años en el SAMIC de Oberá, el ministro de Salud Pública provincial, Oscar Alarcón, aseguró a PRIMERA EDICIÓN que ninguno de los tres pacientes fallecidos este lunes en la provincia, dos en Oberá y uno en Eldorado, tenían diagnóstico positivo para dengue.

“En el marco del actual brote de dengue, chequeamos la causa de muerte de todos los óbitos que ocurren en la provincia, tanto en el sector público como privado de la salud. Ayer fallecieron dos pacientes en Oberá, una de ellas era una mujer de 62 años, muy querida en el Hospital SAMIC porque era instrumentadora, que padecía enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), obesidad, hipertensión arterial e hipotiroidismo. Ella había ingresado al nosocomio el 23 de febrero “por cuadro de trastorno del sensorio más dificultad respiratoria severa (síndrome del distrés respiratorio del adulto por neumonía grave de la comunidad, con aislamiento del germen gram (-) del aspirado traqueal). Paciente con evolución desfavorable, con requerimiento de asistencia mecánica más soporte hemodinámico de avanzada con mala evolución. Obitó el 2 de marzo a las 21 horas”, según precisó el parte médico del Servicio de Terapia Intensiva.

Dos fallecidas en Oberá

“La paciente de 62 años era muy querida en el SAMIC de Oberá porque fue instrumentadora quirúrgica durante muchos años en ese nosocomio. No tenía serología positiva para dengue, según me confirmó el director de ese hospital”, aseveró Alarcón.

En cuanto a la otra paciente que también falleció el lunes en ese hospital, el Ministro detalló que se trata de una mujer de 40 años con diabetes tipo 1, según su historia clínica es una paciente insulino-dependiente que había discontinuado el tratamiento y ya en otras ocasiones había ingresado a internación, incluso a Terapia Intensiva, por abandono del tratamiento.

“Ingresó al hospital muy descompensada y si bien se intentó reanimarla no logramos compensarla y falleció. La paciente no tenía dengue”, aseguró el Ministro. “En las redes están diciendo que esta paciente tenía dengue pero no eso no es cierto”, aseguró Alarcón en diálogo con Primera Edición.

Muerte en Andresito

En tanto, la tercera muerte ocurrida el lunes, en una clínica privada de Eldorado, fue de una mujer epiléptica que sufrió una insuficiencia cardíaca y trastorno de circulación, ella ya tenía antecedentes de ese trastorno y tenía várices muy grandes.

La paciente era oriunda de Andresito por lo que pedimos serología para dengue pero, según aseveró Alarcón, los estudios de laboratorio dieron negativo.

Las cuatro más afectadas

Desde septiembre de 2019, cuando comenzaron a registrarse los primeros casos de dengue en Misiones luego de varios meses sin diagnósticos, hasta la fecha la provincia tiene 3.053 notificados, de los cuales fueron descartados 656.

De acuerdo al último parte epidemiológico provincial elaborado por el Ministerio de Salud Pública, hasta el momento se confirmaron por serología (PCR) 185 casos de dengue, de los cuales 151 corresponden a la cepa DEN 1, 26 a la cepa DEN 2 y 8 al DEN 4.

Según indicó el mismo gobernador Oscar Herrera Ahuad la semana pasada, dado el actual brote de dengue en Misiones y la explosión de los febriles, se consideran positivos los cuadros clínicos notificados como dengue, sin esperar ya la confirmación por laboratorio.

En la actualidad, Oberá suma 964 notificados (entre los confirmados hay 17 de DEN 1 y 4 de DEN 2), Andresito tiene 559 pacientes con dengue (entre los confirmados hay 43 con DEN 1 y 1 con DEN 2), Posadas acumula 352 casos notificados (confirmados 21 de DEN 1, 5 de DEN 2 y 7 de DEN 4), Iguazú 334 pacientes con dengue (confirmados 28 de DEN 1 y 11 de DEN 2). Las otras dos localidades con más casos de dengue son Eldorado con 246 casos notificados (hasta el momento los 10 confirmados eran del serotipo DEN 1) y Garupá con 107 notificados (21 con DEN 1 y 1 de DEN 4).

La situación de Posadas y Puerto Iguazú es de sumo riesgo pues ambas ciudades están a escasos kilómetros de brotes “extranjeros”. Puerto Iguazú está de cara al brote de dengue en Foz de Iguazú (Brasil) con predominio del DEN 2 y Posadas al brote en Encarnación (Paraguay) con mayor circulación del DEN 4.

