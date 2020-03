River de Villa Bonita Campeón del Preparatorio 2020

El equipo de La Villa volvió a alzarse con el trofeo de los últimos campeones al vencer a Racing por 2 a 0.

River de Villa Bonita y Racing se enfrentaron este domingo en la final del Torneo Preparatorio 2020, protagonizando un partido que desde la previa anunciaba que iba a ser entretenido, por lo que ambos equipos habían demostrado en sus cotejos anteriores.

Con un muy buen marco de público que se acercó al Juan Adelino Juristch, se vivió una final intensa y con varios ingredientes. El partido empezó con el local apurando el trámite, buscando ponerse en ventaja rápidamente y tratando de meter a la visita contra su arco. Pero Racing también tenía armas para atacar y poner en apuros a la defensa contraria. La Academia se volcó en ataque y en una contra certera, Matías Ortega abrió el marcador a favor de River. Y así continuó el partido, con mucha adrenalina y dejando todo. Ni los de Adrián Skorvodovski ni los de Rubén Agli se limitaron en nada. Solo que River protegió el resultado a su favor y Racing no podía encontrar la forma de vulnerar la última línea para llegar al empate.

El segundo tiempo continuó con la misma intensidad. Hubo movimiento en el banco, en parte porque algunos ya no tenían resto. River estaba cómodo con la victoria parcial, sin menospreciar a Racing que seguía buscando. Y cuando todo parecía indicar que no habría cambios en el marcador, le quedó a Matías Ortega de frente al arco y este fulminó, sentenciando el 2 a 0 que sería definitivo y que le daría a River la victoria y el campeonato del Torneo Preparatorio.

El presidente de la LROF, Raúl Benítez, fue el encargado de hacer entrega de la copa y una pelota de obsequio a los capitanes de ambos finalistas.

Olimpia/San Antonio en Cuarta

En la previa de la Finalísima, Atlético Oberá y Olimpia/San Antonio disputaron el partido final de la categoría juvenil. Fue un duro partido que tuvo mucha pierna y que obligó al árbitro a mostrar varias amonestaciones. El juvenil del Decano logró ponerse en ventaja desde un corner ejecutado por Alan Centurión y se desvió lo suficiente como para vencer al arquero. Pero los pibes del Rojo no acusaron el impacto y rápidamente llegaron al empate luego de un tiro libre rechazado por el arquero, rebote tomado por Julián Brítez quien se arroja y la empuja hasta el fondo de la red. En el segundo tiempo Olimpia/San Antonio sufre la expulsión de dos jugadores, pero lejos de afectarlo pareció animarlo aún más. Atlético Oberá no pudo aprovechar la supremacía numérica y lo terminó sufriendo cuando Junior Melgarejo pelea una pelota en tres cuartos de cancha, sobre la banda izquierda del ataque, se da media vuelta y saca un zapatazo potentísimo que sorprende a todos y tras viborear en el aire se mete casi en el ángulo. 2 a 1. El pitazo final dio inicio al festejo para los chicos del barrio Tiro Federal.