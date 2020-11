Requiere ayuda para que su hija pueda caminar

Ailin Suyan, de 2 años de edad, nació con hidrocefalia y mielomeningocele, que es un defecto de nacimiento en el que la columna vertebral y el conducto raquídeo no se cierran antes del nacimiento. Esta afección es un tipo de espina bífida. Hoy su madre apela a la solidaridad de todos para comprar un dispositivo que le permita caminar.

En el caso de Ailin, los médicos detectaron el problema cuando su madre Haylen Lucas, entonces de 20 años, comenzó a presentar problemas en el embarazo a los seis meses de gestación en Buenos Aires.

A lo largo de este tiempo, la niña pasó por varias cirugías antes de cumplir un año de vida, y ahora necesita una valva para poder pararse y empezar el tratamiento para lograr caminar. Es un apoyo aplicado al cuerpo para modificar los aspectos funcionales o estructurales del sistema neuromusculoesquéletico.

“Mi mamá vive en Buenos Aires y cuando le conté que tenía presión alta, falta de apetito y me sangraba la nariz, por miedo a que pase lo mismo que pasó con mi hermana que falleció en el parto de mi sobrina que tampoco sobrevivió, me hizo viajar y allá me atendieron y me detectaron el defecto de Ailin”, recordó Haylen, la madre de la pequeña en diálogo con El Territorio.

Cuando arribó a Buenos Aires, detectaron que la bebé pesaba por debajo de lo normal para una gestación de seis meses y se ocuparon de acompañar el embarazo.

El 4 de septiembre del 2018 nació Ailin, quien fue sometida a una cirugía para corregir la espina bífida y además debió someterse a dos intervenciones para la colocación de la válvula en la cabeza y así corregir la hidrocefalia.

“La primera cirugía de la válvula le generó una infección, así que la sometieron a otra cirugía que logró corregir todo. Ailin es re independiente, desayuna sola, es muy inteligente y, si bien aún habla poco, entiende perfectamente. Yo sé que mi hija puede caminar, si empieza el tratamiento a tiempo para poder pararse y con el uso de la valva lograremos que sus pies permanezcan rectos y así podrá pisar. Pero la valva cuesta mucho dinero, por eso voy a hacer una rifa con premios que me están donando mis amigos para reunir fondos”, explicó Haylen.

Debido a la atención que necesita su hija, no puede trabajar ya que debe atenderla constantemente. El único ingreso que tiene es el salario por discapacidad de la pequeña, quien además necesita insumos sanitarios descartables que deben ser adquiridos todos los días.

“Estuve averiguando para comprar la valva, y es imposible comprar sin ayuda, por eso una amiga me donó un par de zapatillas, varias peluqueras me regalaron vales de tratamientos o peinados para sortear, y bueno sigo buscando donaciones para empezar a vender y así recaudar los fondos necesarios para brindarle una mejor calidad de vida a mi hija”, cerró la mujer.

El Territorio.