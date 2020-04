Radios de Oberá se unieron en una maratón de transmisión para juntar insumos destinados al Samic y alimentos

Este miércoles 15, el Círculo de Periodistas de Oberá llevó a cabo la maratón radial con el lema, “De esta salimos todos juntos”. La consigna fue recaudar insumos hospitalarios y alimentos no perecederos para los sectores más vulnerables. Es por eso que una veintena de radios se unieron con el objetivo de realizar una jornada solidaria de la que participaron más de 40 trabajadores de los medios entre comunicadores, productores, compaginadores y operadores técnicos.

Esta fue una jornada histórica para la radiodifusión de la zona centro por los alcances solidarios de la campaña que comenzó a las 7 hs y culminó a las 19,30 hs. Durante las más de doce horas de transmisión conjunta, se pudieron recaudar donativos como alimentos no perecederos, elementos de limpieza, ropas, frazadas y colchones que se destinarán a los sectores más necesitados.

En esta oportunidad el Círculo trabajó en la organización del evento junto a Cáritas Diocesana de la Parroquia San Antonio, Acción Católica y la Cooperadora del Hospital Samic de Oberá. Colaboraron en la Jornada Solidaria distintas instituciones obereñas que se encargaron de la logística para la recolección de las donaciones.

“Es un orgullo ser parte de este grupo humano y más aún poder ser el nexo para hacer llegar la solidaridad de los vecinos a quienes más la necesitan. La Jornada surgió de la inquietud de los Miembros del Círculo y la adhesión de la mayoría fue inmediata. De igual manera ocurrió con los medios de comunicación y otras instituciones como el Rotary, Bomberos Voluntarios, la CELO y la Unidad Regional II de Policía que se sumaron rápidamente en la organización de la logística para esta Maratón, ya que al estar en cuarentena no todos los vecinos pudieron acercarnos sus donaciones. Con vehículos recorriendo los barrios o acopiando los elementos en las dependencias policiales, pudimos hacerlo de la mejor manera”, señaló el Director Ejecutivo del Circulo de Periodistas Marcelo Zurakonski.

Durante la jornada se recaudaron insumos hospitalarios, colchones, ropa de cama, elementos de higiene y ropas que se destinarán a la Cooperadora del Hospital Samic. Por su parte el Padre Fabián Szyszkowski, indicó que la mercadería que se recaudó alcanza para ayudar por cerca de dos semanas a unas 500 familias, “estamos muy agradecidos con los vecinos que nos hicieron llegar su colaboración. Lo que se logró es mucho en esta situación tan difícil por la que todos estamos atravesando”, manifestó.

Por otra parte, fueron recaudados más de 80 mil pesos en efectivo que serán utilizados para la compra de elementos faltantes en estas instituciones.

Una jornada vivida con mucha emoción y solidaridad por parte de todo el pueblo obereño que entendió que “De esta salimos todos juntos”.