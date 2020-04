Queda suspendida la Pre Fiesta del Inmigrante

Así lo confirmó el presidente de la Federación de Colectividades, Juan Hultgren, luego de la reunión que mantuvo con los presidentes de las colectividades. La medida se toma en el marco de la pandemia mundial.

Desde el inicio de las medidas sanitarias dictadas por el gobierno, la Federación resolvió mantener cerrado el Parque de las Naciones y suspender todas las actividades que estaban programadas, incluso las cotidianas que se llevan a cabo en las colectividades, como ensayos de ballets, cursos de idiomas, eventos, etc.

A un mes de iniciada la cuarentena, y ante un panorama no alentador, la entidad que nuclea a las colectividades llamó a reunión para resolver las medidas a seguir para los próximos eventos de trascendencia, tales como la Pre Fiesta del Inmigrante y la presentación oficial de las Reinas de las colectividades, previstas para julio.

Tras la reunión con la Comisión directiva de Federación, Hultgren expresó que la situación es “bastante preocupante, por la misma situación que se está viviendo. Todas las actividades dentro del Parque de las Naciones se han suspendido, incluso el Parque está cerrado”. Además indicó que “Hemos aprobado la suspensión de la Pre Fiesta del Inmigrante, las presentaciones de Reinas y todo lo referente a actividades programadas hasta el mes de julio”. Consultado sobre la 41ª edición de la Fiesta Nacional del Inmigrante en septiembre, adelantó que “en los primeros días de julio vamos a comenzar a reunirnos con las colectividades para ver los pasos a seguir y de qué manera llevar adelante, si se llega a suspender o trasladar la fecha al mes de noviembre, o directamente pasarlo al año que viene”.

Sabido es que la Federación no cuenta con presupuesto propio, por lo que depende de los eventos y actividades que pueda generar en el Parque de las Naciones. Esto mismo alcanza a cada una de las colectividades.

Preocupación general en el Parque

“A nivel Parque de las Naciones estamos pasando por una etapa bastante complicada por el día a día de las colectividades, porque no pueden generar actividades y por ende no tienen ingresos, y se siguen generando deudas con la energía, con el agua, entre otros gastos mensuales”, explicó Juan Hultgren al ser consultado sobre cómo afecta este parate en el Parque de las Naciones.

“Es cierto que esta situación alcanza a todos en el país, pero también vemos el lado de lo cultural, que con esta situación se ve frenado o perdido ya que este año se habían proyectado muchas actividades”.

A la hora de dar un mensaje a la gente que todos los años se esfuerzan para que brille el Parque, Hultgren expresó: “Debemos cuidarnos, mantenernos en contacto, difundir esta problemática para que nos una a todos y nos haga más fuertes, creer en Dios y rezar para que esto pase rápido y poder volver a lo cultural que es lo que tratamos de difundir por todo el país, lo que somos y lo que tenemos en Oberá”.