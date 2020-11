Pruebas Cronometradas en Oberá bajo estrictos protocolos

Este domingo 8 de noviembre, en el kartódromo Ciudad de Oberá se realizaron pruebas comunitarias cronometradas por parte de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD) bajo un estricto protocolo sanitario y con 18 pilotos, un ensayo sin público. Todo fue organizado por el Automóvil Club Oberá (ACO).

En esta primera experiencia con el club organizador tuvo la presencia de las autoridades, entre ellas la del presidente de la FeMAD, Oscar Mieres, el Secretario Luis (Tito) Selleski y el Tesorero, Jaime Posdeley y presidente del ACO, Carlos Morales y un mínimo equipo de trabajo de cronometraje de la Federación para estas primeras pruebas cronometradas que se llevaron a cabo cumpliendo con el protocolo.

Entre los pilotos presentes que registraron tiempos: en Cajeros Promocional 2T, Juan Pablo “Teto” Abente (piloto del Turismo Pista), Diego Barchuk (Promocional 2T), Gastón Arriola, el varias veces campeón de Cajeros Promocional, Yoryi Kibysz, de la misma categoría, Rodrigo Casco, la pilota de Jardín América, Cinthia Iwanczuk, al igual que Leandro Stupinski, los hermanos Cristian, Nicolás Hettinger del norte de la provincia, Martín Binder, un reaparecido Jhonatan Rasmusen, Cristian Waidelich, Franco Ezequiel Mesa. Además, la pilota, Alejandra Mariel Drozinsy que hizo sus primeras pruebas en la especialidad.

Por parte de la 4T Estándar, Ezequiel Mieres y en 4T Senior, Ricardo Liesenfield.

El presidente de la FeMAD, Oscar Mieres indicó: “se realizaron estas prueba comunitarias cronometradas organizadas por el ACO, fue con el cronometraje de la FeMAD con un estricto protocolo cumpliendo con lo anticipado de realizar este tipo de ensayos para mantener forma activa a nuestros pilotos. La jornada se desarrolló de 11 a 17”.

“Próximamente, informaremos como seguiremos, pero la jornada fue muy positiva” señaló el titular de la Federación.

También se hicieron entrega de trofeos pendientes de la primera fecha (no se pudieron realizar por inconvenientes de transporte) a los pilotos que se destacaron en aquella, la única competencia del 2020 en marzo en este mismo trazado.

Como se señaló, tuvo el cumpliendo de las medidas de bioseguridad previniendo el Covid 19, además las pruebas contaron con un cuerpo de banderillero, ambulancia y la personal de la Policía de la provincia de Misiones por parte del club organizador.

https://speedhive.mylaps.com/Sessions/5954755

Practica

ENSAYOS TIEMPOS GENERALES

Practica

Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 08 November 2020 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

1.155 km48 (01:04.324)64.642 km/hDiego Nicolas Barchuk

Categoría Promocional

Pos

Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 222 Diego Nicolas Barchuk 68 1:04.324 48 64.642 km/h

2 171 Juan Pablo Abente 0.441 29 1:04.765 23 64.201 km/h

3 111 Gaston Arriola 0.600 22 1:04.924 19 64.044 km/h

4 204 Yoryi kibysz 0.604 67 1:04.928 53 64.04 km/h

5 288 Rodrigo Casco 0.917 50 1:05.241 45 63.733 km/h

6 215 Cinthia Iwanczuk 1.510 49 1:05.834 42 63.159 km/h

7 232 Leandro Stupiski 1.846 34 1:06.170 6 62.838 km/h

8 77 Jhonatan Rasmusen 1.894 52 1:06.218 44 62.793 km/h

9 221 Cristian Fabian Hettinger 2.494 59 1:06.818 52 62.229 km/h

10 225 Nicolas Hettinger 2.609 63 1:06.933 61 62.122 km/h

11 233 Javier Edmundo Soczyuk 4.297 24 1:08.621 23 60.594 km/h

12 226 Matias Hettinger 4.437 27 1:08.761 25 60.47 km/h

13 227 Martin Binder 5.555 10 1:09.879 9 59.503 km/h

14 238 Nelson Christian Waidelich 5.701 46 1:10.025 14 59.379 km/h

15 000 Franco Ezequiel Mesa 6.791 54 1:11.115 12 58.469 km/h

4T Estandar

Pos

Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 601 Ezequiel Mieres 63 1:05.277 50 63.698 km/h

4T Senior

Pos

Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 444 Ricardo Liesenfeld 58 1:05.503 51 63.478 km/h

Pos

Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 3 Alejandra Mariel Drozinsy 67 1:12.175 29 57.61 km/h