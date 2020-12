Pruebas Cronometradas de Karting en Oberá

Este domingo se cumplieron con la tercera edición de pruebas cronometradas comunitarias, en este caso en el Kartódromo ubicado en el autódromo de Oberá, sin público y con un estricto protocolo sanitario. Fue organizado por el Automóvil Club Oberá y el cronometraje por parte de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD).

Todo fue supervisado por la FeMAD. Fue con un cupo limitado y con inscripción previa cumpliendo con el protocolo vigente.

En este caso fueron 17 pilotos: Bautista Bustos, Damián De Lima, Ricardo Lisenfield, Franco Feldman, Martín Jakulski, Mquatías Witzke, Maitena Bustos, Joaquín Alenka, Jorge Lory, Alan Rodriguez, César Villar, Melisa Barrios, Alejandra Drozinsy, Santino Dolce, Loreley Alegre, Exequiel Torres, Alfredo Becker Caballero,

Link https://speedhive.mylaps.com/Sessions/5971789

4T Estandar

Pos

Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 000 Bautista Bustos 62 1:05.199 61 63.774 km/h

2 107 Joaquin Alenka 2.744 30 1:07.943 25 61.198 km/h

3 686 Jorge Lory 3.739 73 1:08.938 48 60.315 km/h

4 690 Cesar Villar 4.115 62 1:09.314 48 59.988 km/h

5 233 Alfredo Martin Becker Caballero 8.446 44 1:13.645 28 56.46 km/h

Senior

Pos

Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 441 Damian De Lima 46 1:05.743 29 63.246 km/h

2 444 Ricardo Liesenfeld 0.340 41 1:06.083 31 62.921 km/h

3 403 Matias Witzke 1.576 94 1:07.319 44 61.766 km/h

Promocional

Pos

Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 220 Franco Feldman 76 1:06.787 3 62.258 km/h

10 Hp Estandar

Pos

Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 709 Martin Jakulski 62 1:07.164 53 61.908 km/h

2 00 Maitena Bustos 0.180 54 1:07.344 17 61.743 km/h

Pos

Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 24 Alan Kevin Rodriguez 93 1:09.244 53 60.049 km/h

2 3 Alejandra Mariel Drozinsy 1.373 96 1:10.617 35 58.881 km/h

3 42 Torres Exequiel 4.243 94 1:13.487 82 56.581 km/h

Copa Dama

Pos

Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 103 Melisa Barrios 64 1:09.490 56 59.836 km/h

2 106 Loreley Alegre 1.255 63 1:10.745 57 58.774 km/h

110cc.

Pos

Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 303 Santino Dolce