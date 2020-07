Porteros dicen que las escuelas no están preparadas para la vuelta de las clases

Si bien nada está definido, hay diferentes versiones sobre la posible vuelta a la escuela y todas implican la apertura de los edificios escolares, por lo que el Sindicato solicitó un nuevo encuentro con el titular del Consejo General de Educación, para evaluar la situación, exigir elementos de seguridad y designación de personal.

“Pedimos otra audiencia para exponer lo que pensamos. No tenemos problemas de volver a trabajar, pero hay muchas cosas a tener en cuenta. Lo que tiene que ver con materiales de limpieza es responsabilidad de los directivos y el Consejo. El gobernador siempre dice que la salud y la educación están primero, pero nosotros que estamos todos los días en las escuelas, sabemos de las necesidades de cada una. Tenemos que tener los elementos de seguridad personales, barbijos, guantes, creemos que eso nos tiene que dar el Consejo, la provincia. Si no se cumplen, nos ponen en riesgo. Debemos velar por la protección del personal de servicio y de la comunidad educativa” explicó Cecilio Vázquez, delegado del Sindicato de Personal No Docente en Meridiano 55.

Además, Vazquez, señaló que faltarían cubrir alrededor de 600 cargos, por otra parte, hay personal que por ser de riesgo no puede trabajar.

“Actualmente faltan más de 600 cargos por cubrir. Hay escuelas que no tienen portero, hay otras que tienen personas grandes que son población de riesgo, es decir que en estas condiciones no podrán trabajar. Hay otras escuelas que tiene un personal o dos y tres turnos, es decir que no dan abasto. Las autoridades del Consejo saben perfectamente cuál es la situación. Sin personal de servicio no hay limpieza en las escuelas. Si no hay garantías en todo sentido, no volveremos a las escuelas”, subrayó.