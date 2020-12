Por posible caso de covid-19 restringen acceso a un sanatorio de Oberá

Desde el Sanatorio Derna de la ciudad de Oberá emitieron un comunicado en el cual restringen el ingreso a la Institución debido a la presencia de una persona con claros síntomas de coronavirus.

⚠️COMUNICADO IMPORTANTE

Los Directivos del Sanatorio Derna S.R.L. informan a la comunidad que, ante la presencia de una persona con claros síntomas de COVID- 19, que se acercó al Sanatorio para ser atendido, hemos decidido restringir el ingreso a nuestro nosocomio. Solo se atenderán urgencias hasta tanto estar seguros de no tener presencia del virus en nuestras instalaciones y de no tener ningún personal contagiado.

.

Aprovechamos para recordar los síntomas de este virus:

Los síntomas más habituales son los siguientes:

➪Fiebre

➪Tos seca

➪Cansancio

.

Otros síntomas menos comunes son los siguientes:

➪Molestias y dolores

➪Dolor de garganta

➪Diarrea

➪Conjuntivitis

➪Dolor de cabeza

➪Pérdida del sentido del olfato o del gusto

➪Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies

.

Los síntomas graves son los siguientes:

➪Dificultad para respirar o sensación de falta de aire

➪Dolor o presión en el pecho

➪Incapacidad para hablar o moverse

.

👉Si presentas síntomas graves, busca atención médica inmediata. Sin embargo, siempre DEBES LLAMAR A TU DOCTOR O CENTRO DE ATENCIÓN SANITARIA antes de presentarte en el lugar en cuestión.

⚠️Lo recomendable es que las personas que sufran síntomas leves y tengan un buen estado de salud general se confinen en casa.

✅De media, las personas que se contagian empiezan a presentar síntomas en un plazo de 5 a 6 días desde que se infectan, pero pueden tardar hasta 14.

.

Ante alguna duda llamá de inmediato al 0800-444-3400.

.

⚠️ NO SE RELAJE y siga cuidandose con los protocolos de prevención

➪Lávate las manos con frecuencia. Usa agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol.

➪Mantén distancia social

➪Utiliza mascarilla

➪No te toques los ojos, la nariz ni la boca.

➪Cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo.