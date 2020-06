Piden una “apertura inteligente” del puente Posadas-Encarnación

El titular de la Junta Municipal de Encarnación (Paraguay), Diego Aquino anunció que en las próximas horas presentarán una propuesta formal al Gobierno paraguayo, para que se reabra parcial y gradualmente el cruce fronterizo entre ambas ciudades a través del puente San Roque González de Santa Cruz.

Lo denominó como una “apertura inteligente” en caso de no modificarse la situación sanitaria por COVID-19, en ambas orillas del río Paraná. Pasaron casi tres meses desde que el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez ordenó el cierre fronterizo el 24 de marzo pasado.

Una alternativa que es analizada, según medios de comunicación de Itapúa, “es que los cruces sean exclusivamente para fines comerciales u otra actividad indispensable. También que el tiempo de estadía fuera del país se reduzca al mínimo y determinar la distancia a recorrer”.

Buscando opiniones

Diego Aquino confirmó en declaraciones radiales que durante la semana se llevarán a cabo distintas reuniones (de hecho, anoche se celebró una entre el intendente Luis Yd y la Cámara de Comercio de Encarnación) para “hacer un protocolo y establecer requisitos para ver quién y cómo puede pasar” entre ambas naciones. El viernes se espera una de carácter más representativa.

Puntualizó que se está replicando una propuesta que ya se está comenzando a tramitar para la reapertura del Puente de la Amistad entre Ciudad del Este (Paraguay) y Foz do Iguazú (Brasil).

Admitió Aquino que “siempre habrá descontento de un sector que mira las noticias y viendo lo que ocurre en Brasil y no tanto en Argentina que dirán abren la frontera y vamos a contagiarnos todos´. Son personas que a los mejor no tienen la empatía o un familiar o alguien que esté necesitando ingresar o ir a la Argentina. Es muy cómodo desde mi lugar criticar a aquellos que quieran hacer ese paso que no es por turismo o algo que no es urgente, sino viendo casos urgentes o que tengan un fundamento con la previa seguridad que no sean portadores del virus”.

“Hay situaciones que podríamos flexibilizar si es que (Argentina y Paraguay) continuamos en esta situación sanitaria. Por ejemplo, (el cruce de) una persona que lo necesita por cuestiones sanitarias, para trámites urgentes, estudiantes u otros casos que ambos países puedan establecer a través de sus consulados, pero siempre fundamentadamente y previo cumplimiento de una serie de requisitos que garanticen la protección de la salud pública. Sería una ‘apertura inteligente’”, definió Aquino.

Aseguró que hoy existe mucha incertidumbre respecto a la fecha de habilitación, por lo que pidió tener una fecha para prepararse.

Advertencia sobre el comercio

No obstante, el funcionario fue más allá en declaraciones en Itapúa en Noticias. “Para el Gobierno es fácil decir quédate en casa y que las fronteras continuarán cerradas, pero no envían ningún tipo de ayuda a los trabajadores afectados por la crisis, reclamó.

Aseguró que entre los sectores afectados por el cierre de la frontera con Argentina están “comerciantes propietario o inquilinos, mesiteros, vendedores ambulantes y también los que se dedican al pase de mercaderías”. “De no abrirse habrá más sectores perjudicados de lo que ya están”, dijo.

“Hay un perjuicio tremendo para personas que dependen del cruce entre los dos países”, ratificó el titular de la Junta Departamental de Encarnación.

“Mis padres son comerciantes del Circuito y me reuní con los trabajadores informales. Ellos están en una situación más crítica porque no acceden a créditos, tampoco hay subsidios especiales para trabajadores de frontera. La crisis que se viene será muy fuerte”, advirtió.

