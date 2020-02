Padeció hundimiento de cráneo al recibir botellazo en fiesta clandestina

Descontrol, alcohol, violencia. Un cóctel nocivo que casi le costó la vida a un joven obereño de 20 años que en la madrugada del último domingo recibió un botellazo en la cabeza que le produjo hundimiento de cráneo y serias complicaciones.

La brutal agresión en perjuicio de Nahuel Sabaren (20) se produjo en el marco de una fiesta privada que se realizó en una vivienda de avenida Beltrame al 1.400 de Oberá, según precisaron allegados a la víctima.

Ante la gravedad del caso fue traslado al hospital Madariaga de Posadas, donde el miércoles fue intervenido quirúrgicamente para extraer las partículas de hueso que quedaron incrustadas en el cerebro.

Por el momento, su evolución es favorable, aunque las primeras 48 horas serán clave para evaluar su estado.

En una segunda intervención deberán colocarle una placa para sustituir la materia ósea removida.

“Los médicos que lo están atendiendo están sorprendidos por su recuperación y dicen que está vivo de milagro, porque el golpe fue tremendo. Es un chico fuerte y sano, eso le favoreció. Además la atención fue excelente”, comentó un primo de Sabaren.

En diálogo con el diario El Territorio, el familiar explicó que hasta el momento se enfocaron en la atención de la víctima y por ello no radicaron la correspondiente denuncia policial, lo que concretarán en las próximas horas en Oberá.

En tanto, desde la Unidad Regional II indicaron que en la víspera tomaron conocimiento del caso por redes sociales e iniciaron una investigación de oficio, aunque al cierre de esta edición no habían logrado dar con el autor del hecho.

“Pedimos que los testigos aporten datos porque es muy grave lo que pasó. Mi primo fue a separar una pelea y recibió el botellazo por la espalda”, agregó.

Una pista

Según se estableció hasta el momento, la terrible agresión en perjuicio del joven se concretó en un domicilio de avenida Beltrame al 1.400, donde se realizó una fiesta privada cuyos organizadores cobraron 80 pesos la entrada.

En un momento de la madrugada del domingo se produjo una gresca y Sabaren habría intentado mediar, cuando recibió el botellazo por la espalda.

“Él no sabe quién le pegó y los amigos no vieron porque era un descontrol. La única pista es que podría ser un muchacho morocho que tenía remera gris y que sería de barrio Gunther”, comentaron.

Tras el ataque solicitaron asistencia médica, pero en primera instancia el paciente se encontraba muy conmocionado y alterado, ya que a pesar de la gravedad de la lesión no perdió el conocimiento.

Más tarde fue trasladado al hospital Samic por sus allegados. Fue atendido por la guardia, le suturaron la herida y le practicaron los estudios de rigor.

“Pero el domingo al mediodía los amigos lo iban a ver y lo encontraron caminando descalzo por la autovía. Estaba desorientado y le llevaron a la casa. Cuando llegó le dijo a la mamá que se cayó de una moto, para no preocuparla. Aparte estaba preocupado por su trabajo”, explicaron desde su entorno.

De todas formas, con el correr de los días sus familiares notaron que su cuadro empeoraba y el martes decidieron trasladarlo por sus propios medios al hospital Madariaga.

Al respecto, comentaron que “no coordinaba, quería marcar una tecla del celular y marcaba otra. Por eso decidimos traerlo a Posadas, quedó internado y gracias a Dios se está recuperando”.

Desde un primer momento el paciente está acompañado por su madre, familiares y amigos, quienes destacaron su notable evolución, al tiempo que subrayaron la necesidad de dar con el autor de la violenta agresión que puso en serio riesgo su vida.

El caso Villa Gesell en la memoria

El brutal ataque que padeció Nahuel Sabaren se dio en medio de la conmoción nacional por la muerte de Fernando Báez Sosa (19), asesinado por un grupo de rugbiers en la ciudad balnearia de Villa Gesell. Asimismo, puso de relevancia la implementación de controles de nocturnidad en Oberá, donde proliferan las fiestas privadas y el descontrol por el consumo de alcohol. Incluso, dichos eventos se promocionan por las redes sociales ante la vista de los organismos de control de la legislación vigente. Por otra parte, Héctor González, director del hospital Samic, mencionó que el paciente fue atendido en guardia y se determinó que requería una intervención quirúrgica, aunque se fue del lugar por sus propios medios y no pudieron asistirlo. “Llegó con un traumatismo de cráneo grave y, por lo que me informó el médico de guardia, iba a ser operado acá, pero en un momento se dio a la fuga y no regresó. Dimos aviso a la Policía, pero no lo encontraron”, detalló González a este matutino.

El Territorio.