Operativo Cerrojo Sanitario: demorados, un vehículo y una motocicleta retenidas

Además, la Policía clausuró dos locales clausurados y labraron actas por infracciones.

En el marco de los rigurosos operativos que lleva adelante la Policía en Oberá, para la prevención de la propagación del covid-19; en la jornada de ayer fueron demoradas tres personas; dos de ellas además de incumplir el Decreto de Necesidad y Urgencia, no cumplieron con la Resolución 74/20 del Ministerio del Gobierno Provincial.

Estos últimos, fueron demorados en un procedimiento concretado en la avenida Gendarmería Nacional de esta ciudad, cuando los efectivos del Comando Radioeléctrico Zona Norte realizaban tareas específicas y observaron un automóvil Renault 11 con dos ocupantes, un joven de 21 años y su padre de 47. Estos al notar la presencia policial intentaron darse a la fuga e ingresaron en contramano por dicha avenida.

Al ser interceptados e identificados no supieron justificar su accionar, como así tampoco contaban con las documentaciones del rodado, por lo que fueron aprehendidos por las infracciones mencionadas y el vehículo fue retenido.

Por otro lado, integrantes de la seccional Cuarta demoraron por incumplir el Decreto de Necesidad y Urgencia, a un joven de 21 años quien circulaba a bordo de una motocicleta en compañía de un adolescente, sin razón que lo justifique. El rodado fue retenido y se investiga su procedencia.

Horas más tarde, los mismo efectivos, realizaban patrullajes por la calle Las Tunas, donde observaron un local comercial abierto, por lo que procedieron a dialogar con su propietario, quien no contaba con la habilitación municipal ni autorización de expendio de bebidas alcohólicas, por lo que se procedió a la clausura del mismo por no cumplimentar con la Disposición Municipal N°405, 405 Bis/2020; caso similar ocurrió con otro local ubicado por calle Salto Bielacowicz, el cual también fue clausurado por los uniformados.

Finalmente, en continuidad de los intensos trabajos y tomando las medidas preventivas necesarias, una mujer de 46 años y sus hijos de 16 y 14 respectivamente fueron notificados del aislamiento preventivo y obligatorio, tras arribar de la República Federativa del Brasil.