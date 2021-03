La comunidad obereña vive momentos de preocupación ante la explosión de casos positivos de coronavirus como consecuencia de la relajación de los cuidados personales y al incumplimiento de los protocolos sanitarios.

El parte oficial emitido en la víspera por el Ministerio de Salud de Misiones informa 4 contagiados, llevando a 7 los casos activos en la ciudad, pero al final de esta jornada serían 13 porque esta mañana el director del Hospital Samic, Dr. Héctor González, confirmó que a última hora de ayer sumó seis positivos a partir del resultado de los hisopados.

El profesional supuso que serán incluidos en el comunicado oficial de esta tarde y admitió que la parte privada está haciendo más testeos aunque todos los resultados son informados a Salud Pública para que puedan intervenir en caso de que la sintomatología lo requiera.

“En el hospital actualmente tenemos a dos pacientes internados. Uno personal de salud, en aislamiento respiratorio y cursando una evolución favorable y la otra es una adulta mayor, con comorbilidades y contacto estrecho de un positivo. Se le hizo un PCR para saber si es también es positivo”, detalló el doctor González.

En esa línea adelantó que “tuvimos 6 casos nuevos conocidos a última hora de ayer que seguramente van a estar en el parte de la jornada y esta mañana hicimos algunos hisopados de contactos estrechos que presentaron síntomas. En el transcurso de la noche o mañana estarán los resultados y los positivos se incluirán en el parte”.

Cuestionamientos y sospechas

Sobre los cuestionamientos de una parte de la comunidad sobre las sospechas de que los casos informados oficialmente no se condicen con el brote y que el resultado de los laboratorios privados no son incluidos en los partes ministeriales, González explicó que “a veces las fichas de la parte privada no llegan a tiempo y por lógica la parte de epidemiología provincial tiene un horario límite para lanzar los informes”.

“Los casos positivos que están en aislamiento domiciliario tienen controles sanitarios diarios y si es necesario, en función del estado evolutivo, nosotros lo buscamos y el médico de guardia decide si debe quedarse internado o puede seguir el aislamiento en su casa”, añadió.

Criterio para hisopar en el hospital

En relación a los hisopados, González aclaró que existe un criterio de Nación al que adhirió Misiones y tiene que ver con hacerlos únicamente a los contactos estrechos que presentan sintomatología.

“Tenemos muchos más hisopados que antes, al igual que la parte privada. Ocurre que en un caso positivo confirmado los contactos estrechos de esa persona vienen al hospital a querer hisoparse por las dudas, pero no presentan síntomas. En esos casos no los hisopamos, sino que los mandamos a aislamiento domiciliario con control de síntomas”, explicó el profesional y argumentó que “por más que hisopemos a esa persona y de negativo, no quiere decir que tenga que dejar el aislamiento, al contrario, lo debe cumplir a rajatabla aunque el resultado sea negativo y venga de la parte pública o privada”.

“Por eso hay mayor demanda en los laboratorios privadas, porque únicamente por ser contacto estrecho con un positivo pero sin tener los síntomas quieren saber si tienen coronavirus o no y queda a criterio de cada uno pagar el hisopado. Puede ser que de esos alguno de positivo, pero son asintomáticos, siguen su aislamiento en domicilio y al privado informar en salud pública le hacemos el seguimiento que corresponde” aclaró.

Finalmente González reiteró que “los contactos estrechos de un positivo, aislamiento inmediato y si al cabo de algunos días tienen síntomas avisar al 0800-444-3400 o dirigirse a la guardia del hospital para que corroboremos esa sintomatología. Se evalúa hace el hisopado o mantener el aislamiento obligatorio con seguimiento. El aislamiento cumplir en todos los casos”.

Por pedido del Círculo de Periodistas “Ignacio Ezcurra” de Oberá, el director del Hospital Samic suministrará información complementaria de los positivos locales con el objetivo de llevar más claridad a la población y frenar la información errónea que circula.

El Territorio.