Oberá: Medidas en la lucha contra la pandemia

El Intendente de la Ciudad de Oberá, Dr. Carlos Alberto Fernández, explicó el significado que tiene la circulación viral comunitaria, haciendo referencia a que entre el 35 y 50 por ciento de cada cien misioneros, puede ser portador asintomático de Covid-19.

El alcalde, aprovechó la oportunidad para expresar que “tenemos una responsabilidad social de cuidarnos entre todos, y en nuestra provincia aún más, desde que ayer a la noche nuestro Ministro de Salud, Dr. Oscar Alarcón, con todo su equipo que interviene en las decisiones declararon la circulación viral comunitaria en nuestra provincia. Eso quiere decir que, nos tenemos que olvidar de que solo podemos contagiarnos de personas contagiadas en otros lugares. Hoy de cada 10 misioneros, cinco podemos ser portadores asintomáticos de la enfermedad”.

El Intendente insistió en la necesidad de extremar las medidas sanitarias, “debemos cuidarnos de todo, principalmente si algún integrante de la familia trabaja y viene de afuera, hay que cambiarse la ropa, higienizar los calzados, usar los barbijos y todos los cuidados que aprendimos”. Y utilizó una metáfora para explicar qué etapa vamos a transitar “Hoy comenzamos otro partido, para el que hemos venido entrenando. Hoy arranca la competencia y vamos a jugar el mundial”.

Apeló también al compromiso que se debe asumir como sociedad, “Dios quiera que en Oberá no tengamos un solo caso. Hoy cada uno tiene la responsabilidad de cuidar al otro y hacerlo nosotros mismos. Porque hoy con circulación viral comunitaria, el 100% de los misioneros estamos expuestos. Sabemos que no solo puedan contagiarse los adultos mayores, sino que niños, adolescentes, mayores; es decir que todos estamos expuestos”.

Asimismo, solicitó el acompañamiento de todos los actores de la sociedad para continuar manteniendo las medidas de higiene, “les pido a todos los comercios, supermercados, bancos, centros de pago y demás lugares donde se concentre la gente, que por favor nos ayuden a mantener la distancia entre personas, a controlar que todos utilicen barbijos, alcohol en gel o desinfectante. Es importante que el trabajo de cuidarse sea de todos.

Trabajamos junto a la Cámara de Comercio de Oberá para acordar que el jueves 30 y el sábado 2 de mayo los locales cierren dos horas más tarde para mayor comodidad de nuestra comunidad. Es una cuestión de solidaridad y comprensión, no estamos habituados ni preparados para afrontar la pandemia”.

Asimismo, explicó que a raíz de que “este jueves, se producirá el pago de los haberes de trabajadores estatales y todos aquellos con terminación IMPAR podrán cobrar y hacer las compras este día que les permita estar abastecidos hasta la semana que viene”.

El feriado, por la salida determinada según la finalización del DNI, nos genera una complicación de funcionamiento, dado a que es el Día Internacional del Trabajador, y muchos locales no abrirán sus puertas, salvo algún propietario que se encargue; por eso nos obliga a tomar una decisión que no es amigable y no es muy difícil que nos pongamos todos de acuerdo.

Tomamos la medida odiosa que el día sábado 2 de mayo que debían circular los impares, le vamos a dar prioridad al PAR.