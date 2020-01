Oberá: aseguran la atención de paciente con cáncer

Familiares de Miguelina Vera de San Vicente organizaron pedidos a través de las redes sociales para colaborar con la atención de la paciente oncológica internada en el Hospital SAMIC de Oberá. Debido al avanzado cáncer estomacal que presenta, la leche Ensure es la única que puede consumir pero tiene un elevado costo y no sabían si iban a poder pagarlo una vez que sea dada de alta.

No obstante, en diálogo con el diario Primera Edición el director del Hospital SAMIC de Oberá, Héctor González, aclaró que “esta paciente de San Vicente tiene el diagnóstico de una patología oncológica y está con tratamientos paliativos. Posee una gastrostomía para poder alimentarla pero el Hospital le provee de todo lo que necesita”.

En cuanto al pedido de los familiares, añadió que “en todo momento les aclaramos que cuando de le dé el alta seguiremos atendiéndola. Incluso conseguimos que se quede en Oberá en la casa de un familiar donde podamos seguir su caso con la gente de cuidados domiciliarios para que no vaya hasta San Vicente, porque no sabemos en qué condiciones vive allá. Por eso le aclaramos a estas personas que no es necesario que pidan ningún tipo de ayuda”.

Primera Edición.