Misiones oficializó a gremios que el regreso a clases será optativo

Ayer se desarrolló de manera virtual la mesa técnica pedagógica para tratar condiciones educativas actuales y el protocolo de regreso a las clases presenciales. Participaron el ministro de Educación Miguel Sedoff, el presidente del Consejo General de Educación Alberto Galarza, la subsecretaria de Educación Cielo Linares, la diputada de la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes Rosana Franco, y los sindicatos que integran la mesa.

Los temas centrales de debate giraron en torno a las alternativas y estrategias para el sostenimiento del vínculo pedagógico, atendiendo al contexto complejo, donde no todos pueden acceder en igual medida a la conectividad o a recursos digitales.

En este sentido, se planteó la necesidad de reforzar los trabajos de acompañamiento a los estudiantes de los distintos niveles y modalidades, en el sentido pedagógico y socioemocional.

“La nivelación es uno de los temas más complejos, pero también es necesario priorizar los contenidos y jerarquizar la currícula educativa, porque las actividades planificadas para marzo, hoy ya no son las mismas”, dijo a PRIMERA EDICIÓN la secretaria general de la UDA.

Además, se planteó que los estudiantes de los últimos años son la prioridad. “Tenemos que ocuparnos de los últimos años, porque son los que cierran un ciclo”, dijo.

Al respecto, agregó que “por un lado, estamos analizando el trabajo en conjunto con las universidades y niveles superiores para los chicos de último año de la secundaria y, por el otro, tanto primaria como secundaria deben ver cómo con los alumnos de séptimo grado”.

¿Obligatorio u opcional?

Con respecto al retorno optativo al aula, Chemes sostuvo que “todo apuntaría a que quedará a criterio de los padres la decisión de mandar o no a sus hijos a la escuela” porque “si bien entendemos que la presencialidad en los niveles escolares es obligatoria, hoy estamos en un contexto diferente en el que no podés obligar a una madre o un padre a mandar a sus chicos a la escuela si tienen miedo de hacerlo”, señaló.

Sin embargo, la secretaria general de la UDA destacó que “todavía no es nada definitivo y se sigue trabajando en el consenso de las dos posturas” y agregó que “lo importante hoy es intentar que se vuelva, con los protocolos correspondientes pero, hasta ahora, nadie puede dar garantía de cuándo ni cómo”.

Cada escuela tiene una realidad distinta

Pese a que a nivel Nacional, hay un protocolo de regreso a las aulas establecido, la Provincia considera necesario elaborar uno a nivel regional. Por ello, la idea de esta mesa pedagógica fue “solicitar a los sindicatos y gremios que aporten con propuestas para elaborar un protocolo general de la provincia que sirva de modelo para todos los establecimientos educativos, teniendo en cuenta sus propias particularidades”, dijo Chemes. Sin embargo, recordó que “sólo se trata de protocolos modelo” que cada escuela deberá revisar.

En este sentido, “puede haber un protocolo marco tanto en lo nacional como en lo provincial, pero después cada directivo deberá re-adecuar estos protocolos a sus espacios, sus tecnologías y sus recursos humanos y materiales”, dijo.

“Mucha gente cree que se le carga a los directivos de los colegios con la tarea de elaborar sus propios protocolos institucionales pero no es el objetivo. Lo que pasa es que nosotros tenemos más de dos mil escuelas que tienen dos mil realidades diferentes”, señaló.

“Uno no se puede meter en la institución y establecer un protocolo general que es cumplible en una escuela pero imposible de seguir en otra… No pretendemos poner más trabajo sus hombros, pero es necesario que cada escuela, desde su mirada y realidad, puedan establecer sus pautas”, agregó.

“Es importante no decir cosas que no son”

Finalmente, Chemes pidió calma: “Tenemos que ser cautelosos porque queda mucho por trabajar todavía. No está en el espíritu del Gobierno de la provincia ni del educativo apresurarse”. Además, alertó contra ciertos dichos que “generan más angustia de la que ya vivimos”.

Por un lado, “no es cierto lo que se anda diciendo que sí o sí se vuelve en agosto: era sólo un planteamiento del Ministro de Educación Nicolás Trotta, no fue una decisión de la provincia. Además era una meta estimativa que, nosotros los sindicatos vemos muy difícil de cumplir”.

Por otro lado, “también es mentira un audio que anda circulando que dice que el Gobierno no va a cubrir los gastos de los elementos de higiene y aseo personal necesarios para garantizar la seguridad, y que las escuelas deberán proveerse de esos recursos. Eso en ningún momento se dijo, justamente nosotros estamos preocupados por saber de dónde va a salir ese presupuesto y cómo se hará para que, de acá a fin de año, las escuelas tengan todo lo necesario”, aseguró. Por lo tanto, “pido que no digamos cosas que no son ciertas o pueden ser mal interpretadas”.

Destacó que “es importante que todos podamos aportar para asumir esta gran responsabilidad, escuchando también a los chicos y a los padres que son los que plantean todas sus inquietudes a los docentes y ellos no las cuentan a nosotros”, concluyó.

Otros temas tratados

En la mesa pedagógica también trajeron a colación el tema de los recursos humanos y materiales necesarios para poner en condiciones a las escuelas.

En este sentido, hicieron hincapié en el personal de limpieza de las escuelas: “Nosotros planteamos la necesidad de mayor personal de servicio porque sabemos que en la provincia, si bien se avanzó mucho, al haber un crecimiento de la cantidad de alumnos e instituciones escolares, hay muchas escuelas que están carentes de porteros o que no tienen los suficientes”.

Por ello, “lo primero que hay que hacer es un relevamiento para saber cuántos porteros hay efectivamente en servicio”, dijo.

Una vez se tengan datos concretos, “sugerimos trabajar en conjunto con los municipios y otra posibilidad fue que los beneficiarios de los planes sociales nacionales pueden prestar ese servicio de limpieza a las escuelas porque antes se hacía eso: los directores los certificaban y estas personas ayudaban en las escuelas con las tareas de limpieza y mantenimiento”, mencionó.

Por otra parte, plantearon el acompañamiento a través de cursos autoasistidos , proponiendo a su vez a futuro, instancias de socialización e intercambio de conocimientos y experiencias entre docentes.

Por último, en cuanto a los exámenes complementarios para el nivel secundario, en breve el Consejo General de Educación emitirá una Resolución, pero se mantiene la modalidad implementada en las mesas especiales.

Hoy se reúne el CFE

Hoy se realizará una nueva Asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE) con la participación de los ministros de Educación de las 24 jurisdicciones, donde el tema principal a tratar será la aprobación de los protocolos mínimos y obligatorios para la vuelta progresiva a las escuela. Se trata de un acuerdo federal que retoma las recomendaciones del Comité de expertos en diálogo con todos los actores del sistema educativo.

La reunión, establecida para el martes, había sido pospuesta por falta de consenso respecto al regreso presencial de las clases después del receso de invierno.

