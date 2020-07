Más de cien familias están aisladas por fallas en un puente

Las intensas precipitaciones de la víspera generaron el desborde de arroyos y el anegamiento de viviendas en distintos sectores de la ciudad de Oberá.

Según Favio Cabello, director de la Opad, se registraron 122 milímetros de lluvia en Oberá, lo que permite dimensionar el alcance de las inclemencias climáticas.

Una situación particular se dio en la intersección de los barrios Villa Blanquita y Oberá III, conectados por el puente ubicado sobre la calle Orcadas, obra que se vio desbordada por el intenso caudal del arroyo Mbotaby.

En consecuencia, a media mañana de ayer operarios del municipio trabajaron en el lugar con una retroexcavadora e improvisaron una canaleta sobre el mismo puente que permitió escurrir el agua.

Pero el trabajo de emergencia derivó en otro problema, puesto que los vecinos quedaron imposibilitados de salir o entrar al barrio con sus vehículos, al menos hasta que la comuna vuelva a reparar la estructura del viaducto.

En tal sentido, los habitantes del lugar reclamaron la necesaria reforma en la construcción del puente, puesto que actualmente la estructura descansa sobre tubos que no dan abasto para escurrir el caudal cuando llueve intensamente.

“Hace años que venimos pidiendo que saquen los tubos y levanten el puente porque así no sirve. Cada vez que llueve mucho se desborda, nos inundamos y quedamos aislados. Ahora quién sabe cuándo van a reparar la canaleta que hicieron hoy (por ayer). Somos más de cien familias que quedamos aisladas en nuestro propio barrio y no es justo”, lamentó Esteban Ruiz.

Reclamo comunitario

En la víspera, varios vecinos se congregaron en el lugar para expresar su malestar por una situación que se repite, al tiempo que anticiparon que de no obtener una respuesta, se manifestarán frente a la comuna.

“Somos uno de los barrios más postergados de Oberá y estamos cansados. Hoy el agua llegó a los patios y entró en algunas casas. Somos gente humilde pero trabajadora y necesitamos respuestas”, subrayó Ruiz.

En tanto, Carlos Ramírez exhibió los perjuicios que generó el agua al ingresar a su vivienda, donde mojó sus muebles y colchones.

Al respecto, rogó que “las autoridades tomen conciencia del drama que vivimos cada vez que viene una tormenta. Necesitamos que arreglen el puente para que el agua escurra, si no entra en las casas y hace mucho estrago”.

También se registraron inconvenientes en Villa Cristen y Tuichá por el desborde del arroyo homónimo.

El puente de calle Río Colorado se vio desbordado y generó inconvenientes en el tránsito. Además se reportó el anegamiento de dos viviendas, dato registrado en inmediaciones del polideportivo municipal, donde volvió a anegarse la pista de atletismo.

El Territorio.