Marcha atrás en Andresito: cierran bares, canchas de fútbol y plazas

Ante la confirmación de dos nuevos casos en la localidad de Comandante Andresito, el Comité de Crisis decidió suspender por diez días algunas actividades que fueron habilitadas semanas atrás, sobre todo teniendo en cuenta que se desconoce el nexo epidemiológico del caso índice, la mujer de 85 años que sigue internada en el Samic de Eldorado.

Según el documento elaborado por el Comité de Crisis, desde hoy queda prohibida la apertura de canchas de fútbol (polideportivo, canchas privadas, canchas de barrios), plazas y los bares.

Además, se adoptaron restricciones para las siguientes actividades en canchas de padel, futbol de salón, vóley y gimnasios: se atenderá con turnos programados, deberán intensificar las medidas de bioseguridad y distanciamiento no menor a dos metros entre personas.

En esa línea, agregaron una nueva restricción: queda suspendida la venta de bebidas para el consumo en el lugar y la permanencia de los atletas fuera de sus correspondientes turnos.

En cuanto a los restaurantes habilitados para este fin de semana, se deberán intensificar las medidas de bioseguridad, insistiendo desde las autoridades comunales en el distanciamiento no menor a 2 metros.

Entre los puntos del documento, al que accedió El Territorio, se determina que los establecimientos cuya habilitación municipal no figuren como restaurante quedan impedidos de vender bebidas y alimentos para su consumo en el local (kioscos, delivery).

En cuanto a la visita a los templos de las iglesias y las celebraciones religiosas, se reduce el horario de permanencia a las 20.

Para las demás actividades de la vida cotidiana, vista la situación actual de incertidumbre en a la comunidad, el Comité de Crisis apela a la sociedad a un cese voluntario de sus actividades, y de la circulación innecesaria por la vía pública.

“Si todos trabajamos juntos, lograremos pasar esta situación de la manera más rápida y segura”, señalaron en un comunicado oficial.

Sin traslado de varados

La directora de la Casa de Misiones en Buenos Aires, Miriam Durán, explicó ayer a El Territorio que “desde mediados de julio ya no se presta más el servicio extraordinario de colectivos que traían de regreso a sus hogares a personas de Misiones que estaban varadas en Buenos Aires como consecuencia de la cuarentena que rige en todo el país”. La funcionaria provincial señaló que “ese servicio humanitario que dispuso el gobierno de Misiones se cumplió durante tres meses, desde mediados de abril hasta el 17 de julio pasado, cuando se dejó de hacerlos como consecuencia del endurecimiento del aislamiento para toda la zona de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano y por eso el Ministerio de Transporte de la Nación ya no dio los permisos necesarios para que siga este servicio de transporte de pasajeros” Según Durán, “durante esos tres meses se pudo lograr que más de mil misioneros que habían quedado varados y sin recursos económicos en esta ciudad puedan volver a sus hogares en Misiones”. Agregó que “obviamente que hay más misioneros acá tratando de viajar a la provincia, pero se trata de personas que ya vivían en esta ciudad y que se quedaron sin trabajo y por lo tanto quieren volver a Misiones. Nos siguen llamando y tratamos de analizar cada caso porque detrás de ellos hay una historia y personas, pero por ahora no están saliendo más esos colectivos que permitieron el regreso de la gente más necesitada y que realmente había quedado varada por la cuarentena”.

“Los cruces clandestinos a Brasil son un problema”

Para las autoridades sanitarias la situación en Comandante Andresito es compleja, teniendo en cuenta que la localidad limita con Capanema, Brasil, que hasta ayer tenía 294 casos confirmados de coronavirus.

Además, teniendo en cuenta la porosidad de la frontera, la situación es aún más preocupante.

“Siempre tratamos de transmitir tranquilidad pese a la situación epidemiológica mundial. Estamos en una emergencia sanitaria y por ello buscar los nexos de contagio no es fácil”, señaló al respecto Marcelo Frojan, director del Hospital de Andresito, en declaraciones a radiales.

Respecto al primer caso detectado en la ciudad del Norte provincial -la mujer de 85 años que ayer seguía internada en el Samic de Eldorado-, dijo que está estable y que los días previos a presentar síntomas recibió visitas de familiares desde Posadas.

“Estamos buscando los probables nexos, en este caso tuvieron visitas de familiares de Posadas, pero acá estamos cerca de Brasil y los cruces clandestinos son un verdadero problema”, explicó el profesional de la salud.

En relación al caso de la mujer de 28 años que publicó en su edición del jueves El Territorio, Frojan dijo que la joven sigue aislada y ayer volvió a ser hisopada.

“Presentó síntomas como pérdida del olfato y se le realizó un hisopado que dio positivo pero con poca carga viral”, explicó mientras aguardaban los resultados de la segunda muestra.

Mientras, esta mujer y toda su familia están aislados, insistió. “Hemos articulado todas las medidas preventivas con el municipio. No debemos esperar los resultados de un hisopado para tomar las medidas de bioseguridad que ya están instaladas en la sociedad y deben cumplirse”, finalizó.

