La Feria Provincial del Libro se prepara para la segunda parte virtual

La Feria Provincial del Libro, en su formato virtual, pasó la prueba y esperan poder desarrollar la segunda parte, con todo el material preparado y la frutilla del postre, el homenaje al escritor Mario Benedetti, que este año se cumplen 100 años de su nacimiento. Una vez que realicen la edición presencial, no descartan seguir con la edición virtual porque llegan a todo el planeta a través de internet.

En las 3 primeras entregas tuvieron la presentación de libros, charlas con libreros y escritores, como también fotógrafos y una charla de Manuel Belgrano en este año Belgraneano. Además desafiaron a internet y optaron por grabar las ediciones y evitar tener problemas con la red al momento de transmitir en directo.

Pasaron las pruebas, pero todavía no hacen un balance porque falta una segunda parte, fue consultada Emma Losas de Marín, sí estaban conformes y manifestó, “si por supuesto que sí, nosotros todavía no podemos hacer ninguna apreciación de esta experiencia virtual, porque todavía se está haciendo, no terminamos las actividades, se viene una segunda etapa que seguramente la semana que viene tendremos en punta las otras actividades que están pendientes en el marco de la experiencia virtual”.

Pero con buenos comentarios y felicitaciones de los seguidores encararán la segunda parte, “la respuesta del público en general es muy buena, muchas personas nos escribieron agradecidas y queriendo participar, dónde les explicamos que hay instancias que todavía se producen, dependiendo de algunos costos y la accesibilidad”, explicó Emma.

Todavía faltan presentaciones de editoriales, como de escritores y los homenajes, “a modo de apreciación, fue muy productivo, pero tenemos todavía previsto la presencia de dos editoriales importantes que siempre están en la Feria del Libro, además presentaciones de libros, escritores y el plato fuerte es el homenaje a Mario Benedetti, que este año se dedicó la Feria del Libro”, remarcó de lo que se viene la Presidente de la Comisión Organizadora.

Para finalizar Losas de Marín hizo referencia a cómo ven la edición virtual, “creo que esta mixtura, no hay que desestimar, porque tenemos posibilidad de llegar a todos, porque recibimos mensajes de personas que están en Europa, nos ayuda a expandirnos en todo el planeta”.

En los próximos días estarán informando sobre los días que subirán a las redes sociales, Facebook y Youtube las siguientes producciones, manteniendo el horario, a las 18 horas.

Entre las opiniones que recibieron, está la de Julia Rossi y su post en el canal de YouTube, “La pandemia nos separa. Nos encierra. Pero la palabra es libre. Y nos une. Esta feria del libro .edición 43 lo demuestra. Felicitaciones a la comisión organizadora de la Feria y a los participantes. Escritores. Libreros. Y lectores”.

