La Defensoría del Pueblo de Oberá solicita al municipio no prolongar restricciones

La Defensora del Pueblo Patricia Nittmann y el asesor legal, Hugo Lesiuk, efectuaron recomendaciones ante las resoluciones 454/2020 y 460/2020. Presentadas al Intendente Carlos Fernández.

Como es de público y notorio conocimiento la situación sanitaria que nos encontramos, amerita que el Poder Ejecutivo Municipal tomen las medidas necesarias para proteger a la población aunque restinga derechos constitucionales como ser el derecho al comercio, a la libre circulación y al trabajo (Art 14 y 14bis), a pesar de ello considero que dichas restricciones no deben prolongarse en el tiempo más de lo debido y en lo posible.

Por ello ante reclamos de Comerciantes, remiseros, trabajadores, cuentapropistas etc que ven gravemente afectados sus ingresos y por las facultades que me confiere la Carta Orgánica Municipal hago las siguientes recomendaciones:

1) Que se habilite la posibilidad de abrir comercios barriales de primera necesidad ( Kioscos almacenes, Carnicerías, Fruterías) atendidos por su propietarios hasta las 22 hs. de Lunes a Sábados, pudiendo además trabajar los Domingos de 8:00 hs a 20:00 hs.

2) Que en la misma modalidad horaria del punto anterior puedan trabajar las empresas de Remises, tomando las medidas sanitarias correspondientes autorizándose a viajar a dos personas en caso de necesidad como por ejemplo para el cuidado de un adulto mayor o un discapacitado.

3) Que la restricción de circulación por los números de DNI no se extienda mas allá del 27 de Abril del corriente año atento que ello afecta a los comercios de la ciudad como así también a personas que no viven en la ciudad y deben venir a realizar trámites.