La Comercio de Oberá decidió no volver a la presencialidad

La Escuela Provincial de Comercio de Oberá decidió continuar con la modalidad remota ya que la infraestructura no les permite brindar seguridad sanitaria a sus alumnos.

“No tenemos las condiciones edilicias para recibir a los chicos en la escuela, condiciones de higiene, no tenemos elementos de limpieza, ni recursos para comprarlos. Nos dieron dos bidones de alcohol y 39 barbijos, no podemos recibirlos. Así que decidimos continuar trabajando a distancia” afirmó al diario Primera Edición Alicia Knass, la directora.

Además confirmó que “nos notificamos de la resolución el viernes a las 15, hicimos la nota de descargo el sábado dando las razones por las cuales no íbamos a retomar las clases presenciales”.

El edificio de la emblemática escuela tiene serios problemas que fueron informados a las autoridades.

“Los baños no funcionan, los chicos no tienen donde lavarse las manos que es algo básico. No tenemos los elementos de limpieza, tenemos tres turnos, no hay forma de atenderlos a todos, en cuanto a la desinfección necesaria, en esta situación especial”, dijo Knass.

La matrícula de alumnos para terminalidad ronda los 85. “Hace diez días nos habían dicho que no había retorno y de un día para el otro nos dicen que tenemos que volver esta semana, fue muy rápido por eso debimos tomar esta decisión”, lamentó.

La directora reconoció que el contacto con los alumnos se mantiene “bajo el nivel de participación después del primer trimestre cuando surgieron las noticias de que no perderían el año, pero los de los últimos años en un 80 por ciento mantienen contacto fluido con los profesores. Ahora nos estamos dedicando a los chicos que necesitan, que no entregaron los trabajos, que deben profundizar algunos temas”.

El deterioro de sanitarios sin puertas, grifos tapados, depósitos de agua que no funcionan, canillas clausuradas, entre otros detalles, exponen una realidad que va más allá de la pandemia.

“Necesitamos obras de reparación de la escuela, tenemos los techos rotos, baños rotos. Esto saben las autoridades, todos los años hacemos pedidos, pero queda todo en relevamientos. De todas maneras vamos a seguir insistiendo” recalcó.