La actividad física seguirá restringida en Misiones

El gobernasor Oscar Herrera Ahuad confirmó a El Territorio que no se autoriza a las caminatas por esparcimientos, por lo tanto las actividades físicas seguirán restringidas en Misiones.

“Caminar todavía no. Salidas no. Entendamos que debemos ir ordenados. Vemos cómo nos desenvolvemos con la apertura a que hacemos mañana y después vamos decidiendo”, indicó el gobernador.

“Entiendo sobre la necesidad de realizar actividades físicas y de esparcimiento pero considero que debemos esperar este tiempo de poner en marcha las actividades productivas en forma ordenada y segura”, había adelantado por twitter.

“Hoy Misiones tiene más de mil personas en aislamiento preventivo producto de su regreso a la provincia en las últimas semanas lo que implica un esfuerzo en su control diario desde la seguridad y lo sanitario”, agregó.

Si bien el gobierno nacional había autorizado ayer las salidas para caminatas en un radio de 500 metros del domicilio, cada provincia tiene la potestad para autorizar o no esa medida y en este caso el gobernador resolvió esperar para autorizar esa medida.

Gimnasios en crisis

Gustavo “Colo” Breitembruch, integra la Comisión de los Centros de Entrenamientos, Fitness, Escuelas Deportivas Privadas de Misiones (COPEFIM) y resaltó que la no habilitación de los gimnasios pone en una crisis casi terminal a la actividad.

“Son los lugares donde estamos más golpeados con esta situación y la mayoría de los profesores no tienen otro ingreso. Yo me voy a dar de baja por ejemplo, porque alquilo y no voy a poder hacer frente a los compromiso de seguir pagando, aunque sea en pago diferido, porque nuestro retorno es incierto. Igual como Profesionales somos consciente de que esto no es en contra nuestra y todo lo contrario la idea es prevención, pero el tema es que no se puede aguantar más la estructura de cada gimnasio que debe pagar, luz, agua, alquiler, personal”

“Nosotros presentamos un protocolo al gobierno provincial pero lamentablemente vamos a tener que seguir esperando, lo cual es entendible porque es prevención, pero estamos ante una crisis nunca antes vista para nuestro sector”.

En ese sentido los integrantes de la Comisión estarán mañana en la Plaza 9 de Julio para dar más detalles de la problemática del rubro.

El Territorio en su edición del sábado ya había anticipado que al menos 10 gimnasios de la capital provincial habían puesto a la venta todos sus elementos para cerrar sus puertas definitivamente.