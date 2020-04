Jardín América: mujer imputada penalmente por publicaciones falsas de Coronavirus

Una joven de 27 años identificada como Jennifer L. (27), fue imputada penalmente divulgar información falsas sobre la pandemia del coronavirus.

Sucedió en la localidad de Jardín América, la mujer afirmó en su muro de Facebook, que una familia completa tenía Coronavirus y acusó al intendente local de sobornar a los medios de comunicación para no difundir los supuestos casos positivos.

“Una familia entera con Coronavirus. Me pregunto porqué los medios de comunicación no dicen nada sobre esto o no dan nombre de donde viven. Cuánto les paga el intendente para tener la boca cerrada? Para generar pánico con la gente tapan todo como siempre”, reza en comunicado.

Ante la viralización del mensaje, inmediatamente la misma Municipalidad denunció a la joven. Con orden del Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, efectivos de la policías allanaron la casa de la implicada y secuestraron el teléfono utilizado para la difusión de la noticia falsa.

Posteriormente se la notificó de una causa por intimidación pública. Este es el tercer caso similar registrado en el ámbito de la Unidad Regional 9, en los últimos días.

Cabe recordar que de los seis casos registrados en la Provincia hasta el momento, sólo en el ámbito de la Unidad Regional 9 hubo dos imputaciones: una mujer que difundió un falso caso positivo de Covid-19 en Gobernador Roca y un joven de Jardín América que, a través de un grupo.

