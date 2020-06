Herrera Ahuad: “Nosotros no entramos a ninguna nueva etapa”

El Gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, explicó que debido al contexto de frontera de Misiones y a la realidad de la zona de frontera con Brasil la provincia no hará ninguna apertura o cambio de etapa del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en el contexto de la cuarentena por el coronavirus.

El mandatario provincial explicó que “la pandemia es una película, no es una foto. Es una película que se ve día a día. El movimiento epidemiológico de Misiones no es el mismo de otras provincias”.

“Cuando uno ve el mapa de nuestra provincia, ve que como desde el Brasil hay una tremenda amenaza porque alrededor de Misiones suman de a cientos y cientos los casos de esta enfermedad. A esto hay que sumarle que a la provincia han ingresado más de 2000 personas de otros lugares de altos contagios, y tienen 14 días y en esos días pueden aparecer personas sintomaticas”, explicó Herrera Ahuad.

Comentó que “el movimiento epidemiológico nosotros lo vamos monitoreando hora tras hora. Y las aperturas o los cierres de las actividades lo vamos a ir dando de acuerdo a como se vaya dando en este movimiento la epidemia”.

“Por eso cuando me dicen: Nosotros entramos a tal etapa. No, nosotros no entramos a ninguna nueva etapa. Es lo que hemos determinado por protocolo sanitario, de esta manera en la evaluación diaria de la enfermedad en la región”, afirmó.

Sobre la vuelta a las aulas de los estudiantes, el Gobernador dijo que seguirán trabajando para que los chicos regresen a las aulas en la medida en que las condiciones epidemiológicas sean más favorables.

En el caso de las escuelas rurales, reconoció que “pueden tener un cuidado mucho mayor, pero en nuestra provincia muchas de ellas están en la zona oriental en el límite con el Brasil. Entonces debemos tener precaución y no apurarnos y tenemos que estar atentos a la movida epidemiológica que se da en el entorno de la provincia de Misiones”.

Economis.