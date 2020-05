Fernández firmará convenios e inaugurará obras en Misiones

El gobernador Oscar Herrera Ahuad confirmó que efectivamente mañana el presidente de la Nación, Alberto Fernández, tiene previsto llegar a Misiones, donde se concretarían las firmas de varios convenios y algunos recorridos en Posadas, todo lo cual está definiéndose por estas horas.

Esta es la primera vez que Alberto Fernández viene en su condición de presidente de la Nación a la provincia.

Previo a ser electo por el Frente de Todos, el 28 de junio, llegó entonces a la tierra colorada, para reunirse con los intendentes, con el actual mandatario provincial y se hizo tiempo para una entrevista mano a mano con Meta Data el programa político del diario El Territorio.

Para esta oportunidad, se espera que durante la presencia del mandatario nacional se logre avanzar en algunos convenios, como el de viviendas, recientemente lanzado a nivel nacional.

Del mismo modo abarcaría un acuerdo en el marco del Plan Argentina Hace, iniciativa del gobierno nacional para generar 20.000 nuevos puestos de trabajo en todas las provincias del país, a través de un programa de infraestructura de ejecución rápida con mano de obra local y una inversión de 8.500 millones de pesos.

Se apunta, entre otras obras, a extender la red de agua potable;desarrollar infraestructura hidráulica en centros urbanos de todo el país, accesibilidad y conectividad urbana y rural, mantenimiento y construcción de corredores viales es otro objetivo, al igual que brindar equipamiento social y desarrollo de centralidades, promoción del turismo y preservación del patrimonio y equipamientos comunitarios.

Lo que también se está definiendo por estas horas es la actividad que desarrollará durante su presencia en Misiones el mandatario nacional

Se define la agenda

Una de las propuestas es la inauguración de la unidad de salud recientemente construida en el predio del Hospital Doctor Ramón Carrillo, de Posadas, donde serán alojados los presos inimputables de la Unidad Penal I, de Loreto, que recibirá a 52 internos.

A su vez, de aprobarse en la agenda, está la posibilidad de la inauguración del Hospital Neonatal, ubicado dentro del predio del Parque de la Salud Doctor Ramón Madariaga, de Posadas.

Del mismo modo, está dentro de las posibilidades que el mandatario nacional recorra una de las ferias francas de Posadas para observar el resultado de la producción local.

Se aguardan también las firmas de acuerdos, relacionados a deudas que viene reclamando la Provincia a la Nación. Todo ello comenzará a definirse a partir de hoy, cuando lleguen a Misiones los responsables de definir la agenda presidencial.

No todos los empleados reciben el ATP

Finalizó ayer el plazo de inscripción en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), destinado a los empleadores que requieren la asistencia estatal para el pago de contribuciones patronales y salarios de mayo. Desde el Sindicato Obrero de la Industria Maderera de Eldorado (Soime) están preocupados “porque algunos empresarios, por falta de interés o por problemas legales”, no completaron los requisitos y, por lo tanto, los empleados quedaron sin la ayuda estatal.

De acuerdo al secretario general del Soime, Domingo Paiva, son quienes no están percibiendo ninguna asistencia. Desde el sindicato que nuclea a los trabajadores de la Zona Norte pretenden plantear sobre esta situación al presidente Alberto Fernández.

Recordó que en su zona de jurisdicción -Eldorado, Montecarlo, San Pedro, Wanda y Puerto Esperanza- “el 70% de las empresas madereras fueron beneficiadas con el ATP e incluye a unos 850 trabajadores”, al destacar que tiene impacto económico y social. Lamentó que no a todos les llegan los beneficios en Misiones. “Hay trabajadores que quedan fuera del sistema, ya sea por falta de interés de la patronal o por problemas legales de las empresas que nada tienen que ver los trabajadores”. Citó que esto sucede con empresas como Henter Icsa o Mazter, “para estos dos casos, 160 trabajadores quedaron sin percibir ningún beneficio ni nacional ni provincial”.

El Territorio.