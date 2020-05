Evalúan una posible vuelta a clases tras el receso invernal en Misiones

El ministro de Educación de la provincia, Miguel Sedoff, dijo que aún no hay fecha de la vuelta a las clases presenciales, pero que se trabaja en protocolos, dando prioridad a los primeros y últimos años. Los gremios ponen el foco en las condiciones edilicias y sanitarias. Desde Nación explicaron que la decisión de regreso quedará en manos de las provincias, pero sugirieron que sea hacia agosto o septiembre (ver Trotta explicó…)

El ministerio de Educación de la Nación deslizó ayer la posibilidad de volver a las aulas en las provincias que no registraron un aumento de casos de Covid-19 en las últimas semanas. El ministro Nicolás Trotta aseguró que se empezó a analizar la posibilidad de un regreso “con antelación” de las clases.

El titular de la cartera educativa advirtió en declaraciones a Radio El Destape que aún hay muchos factores por analizar, pero abrió la puerta a una reanudación parcial de la actividad en aquellas zonas que mantuvieron de manera prolongada durante el último tiempo una actividad del virus casi inexistente.

Seguidamente, argumentó que el regreso de la actividad también estará sujeto a las posturas de los diferentes actores. “Ya hemos conversado con los gobernadores. Son todas cuestiones que estamos conversando con las jurisdicciones y con los distintos actores del sistema educativo, los sindicatos docentes, las principales referencias pedagógicas, los rectores de las universidades”, recalcó.

En ese marco, el ministro de Educación de la provincia, Miguel Sedoff, aclaró que aunque no se puedan brindar fechas aún, se está trabajando decididamente en los protocolos necesarios para un posible retorno, que podría darse después del receso de invierno.

“Nosotros siempre planteamos que la provincia, para volver a las clases, debería tener una decisión del gobernador basada en consejos de salud. Pero sí, creemos que estamos en una situación diferente de Amba (Área Metropolitana de Buenos Aires), el país no sólo es Buenos Aires”, destacó en comunicación con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

Asimismo, puntualizó que cada provincia tiene una realidad distinta y en el caso de Misiones, “hemos trabajado muy bien desde el punto de vista sanitario para que tengamos muy pocos casos, ha habido un gran compromiso ciudadano en el distanciamiento y el cumplimiento de las normas de higiene”.

“Me parece que sí es posible plantear un regreso a las aulas. Estamos trabajando justamente en eso de manera escalonada. No podemos todavía establecer una fecha, porque pensamos esperar hasta el receso escolar para establecer una previsibilidad para las familias”, resaltó.

Prioridades

Sedoff fue claro al advertir que una posible vuelta a clases no acarrearía la masividad a las aulas. Es decir, si se regresa a las escuelas, será de forma desdoblada, dando prioridad a los primeros y últimos años. “Estamos trabajando en diferentes formas para volver, el regreso no va a ser fácil, tenemos que evaluar la realidad de cada edificio escolar, comunidad educativa también, cómo trabajaron en la emergencia, y atender prioritariamente los primeros años y los que están terminando primaria y secundaria. Ese sería la atención prioritaria, después debemos pensar que este ciclo lectivo se mantiene como habíamos planteado, sería mixto: presencial y con virtualidad, siguiendo las diferentes alternativas de calificación y evaluación”, sostuvo.

También dijo que se trabaja en lo que respecta a los niveles terciarios, cuyas características son distintas a las de los demás niveles educativos.

En tanto, los gremios docentes se encuentran expectantes ante los anuncios que se van haciendo desde las carteras nacionales y provinciales con respecto a la educación. Mientras tanto van ideando la mejor manera de regresar con todas las condiciones sanitarias e higiénicas que demanda la pandemia.

El titular de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM), Rubén Darío Caballero, expresó que “creemos que volver es una decisión que no pasa sólo por lo educativo”.

En ese sentido, adujo que seguramente “el regreso será de forma escalonada, no masiva, porque por dar un ejemplo, en Posadas en hora pico se ve una aglomeración en el transporte público. Por eso pensamos que será de forma dual, con algunas clases presenciales y otras con el sistema de virtualidad”.

De la misma manera, opinó Mirta Chemes, representante gremial de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), al remarcar que “para hablar de un regreso, primero hay que relevar las condiciones edilicias y sanitarias de cada establecimiento, sabemos que hay escuelas preparadas para volver, pero en otras habrá que invertir un poco más, y esperamos que la Nación envíe lo necesario para que así sea”.

“Lo planteamos al Consejo General de Educación, desde UDA estamos haciendo una encuesta y vamos trabajando juntos, que es lo positivo de esto”, aseveró.

Mientras, Carlos Castro, secretario general de la Asociación de Magisterio de Educación Técnica (Amet), puntualizó en que “posiblemente sea de manera desdoblada el regreso, teniendo prioridad los primeros y últimos años”.

“En la educación técnica esto es muy importante, por la parte práctica y talleres que tenemos, que pensamos que podría ser como en las industrias que ya volvieron. Sabemos que va a ser complicada la nueva normalidad ”, apuntó.

Trotta explicó cómo sería un regreso escalonado

La posibilidad de retornar a las clases presenciales en aquellas jurisdicciones donde no se registran casos de Covid-19 desde hace más de 45 días comenzó a ser analizada por el gobierno nacional. Por este motivo, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, explicó en detalle cómo podría ejecutarse ese retorno a través de protocolos consensuados en el marco del Consejo Federal de Educación, siempre garantizando el cuidado de la salud de la comunidad educativa y brindando tranquilidad a las familias.

El regreso a las aulas será escalonado en tanto que no podrán volver a clase todos los estudiantes en el mismo momento y que los alumnos tendrán días de clases en las escuelas y otros en sus hogares.

Para tomar una medida concreta, la estrategia por parte del gobierno nacional es esperar a agosto o septiembre, luego del receso invernal, a fin de tener una mirada más clara y poder desarrollar una instancia de evaluación de respuesta del sistema educativo en el marco de la pandemia.

En aquellas provincias donde no se han registrado casos de Covid-19 en los últimos 45 días, podría evaluarse un regreso con anterioridad. En esos casos, las autoridades nacionales analizarán la posibilidad del retorno a los establecimientos educativos a partir de la decisión que tome cada provincia.

“La idea es establecer una hoja de ruta con los epidemiólogos, generar una mirada común en el marco del Consejo Federal de Educación, y que la decisión finalmente esté en manos de los gobiernos provinciales, con el cumplimiento de los protocolos que se acuerden llegado el momento”, resaltó el ministro.

El titular de la cartera educativa enfatizó: “También debe analizarse el despliegue de distanciamiento social dentro de los establecimientos y cómo reaccionar ante un posible contagio dentro de las escuelas en medio de las clases”.

El Territorio.