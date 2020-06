Escrachan al Mismísimo por burlarse de una tumba en el cementerio de Garupá

El youtuber Osvaldo Suarez, más conocido como el Mismísimo Diablo, quedó en el ojo de la tormenta luego de que en uno de sus videos hiciera un comentario a modo de chiste sobre una tumba con el escudo de River.

El Mismísimo, un personaje que surgió a través de videos virales y que se volvió popular, en las últimas horas quedó expuesto ante un escrache público en las redes sociales. En una serie de videos que realizó en el cementerio de Garupá, lugar donde reside actualemte, al pasar frente a una tumba, tiró un chiste a modo de burla: “Este seguro falleció en el 2011 chiquens, eh”, fueron las palabras utilizadas por el youtuber, haciendo alusión al descenso de River a manos de Belgrano ese mismo año.

Mariela Ethel Alejandra Marquez, la mamá del chico de la sepultura con el escudo millonario, sobre la cual Osvaldo Suarez hizo el chiste de mal gusto, también utilizó las redes para descargar toda su furia: “Este personaje hizo un video burlándose del escudo de la tumba de mi hijo. Lastimosamente ese video anda dando vueltas por todos lados. No se imaginan el dolor que sentimos como padres y flia”.

Y agregó: “Mi hijo era hincha de River y falleció en el 2011, hay muchas personas que no saben pero les pido de corazón y con el alma destrozada que denuncien ese video. Creo que esta persona no merece hacerse famoso filmando un video en el cementerio y menos burlándose y haciendo daños a tantas personas. Nosotros estamos destrozados porque muchos comparten como chiste pero no se imaginan el dolor que sentimos los que perdimos un ser querido y más un hijo. Les pido de corazón q denuncien el video esta en YouTube”.

