Entusiasmo por la reapertura de la Biblioteca Sarmiento en Oberá

Esta semana reabrió sus puertas la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento, bajo estrictas normas en la aplicación de un protocolo aprobado. El nuevo horario establecido por la Comisión Directiva será de lunes a viernes de 8 a 12, con el ingreso a los socios únicamente para devolver y retirar los libros, sin permanencia en la sala, ni hacer uso de otros servicios.

“Estamos muy contentos, nos reunimos con el personal para organizar la parte operativa. Queremos destacar la predisposición de los empleados municipales que están adscriptos a la biblioteca, no tienen obligación de venir, pero ellos mismos pidieron trabajar, así que es un gesto que agradecemos” expresó el escritor Hugo Mitoire, presidente de la Comisión (foto).

Además, el referente explicó que “el personal no tendrá contacto con los usuarios, le dará las indicaciones a qué estante ir de acuerdo al género que busca y para devolver deberán dejar en un estante particular destinado a la devolución, luego quedarán en aislamiento 14 días, y una vez que el libro cumpla la cuarentena volverá al estante a disposición del usuario, ya que los libros no se pueden desinfectar”.

En este sentido, el ingreso permitido será únicamente de dos socios de manera simultánea “pero es también una oportunidad para los que quieran asociarse y así retirar libros. Además pueden regularizar pagos por abril, mayo, junio y julio, las cuotas serán del cincuenta por ciento” comentó Mitoire.

Vale destacar que también estarán disponibles los libros que la Biblioteca adquirió de la última Feria Internacional del Libro que tuvo su edición virtual y mantuvo su sistema de compras con costos del cincuenta por ciento a integrantes de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CoNaBiP): “se compraron alrededor de 240 libros seleccionados en base a pedidos de usuarios y novedades que sugieren editoriales” manifestó.

Cuentos de Terror para Franco

“La cuarentena dio sus frutos” afirmó Hugo Mitoire, quien participó en distintas ferias virtuales de libros y anticipó que está próximo a sacar su nuevo trabajo “Cuentos de Terror para Franco volumen 9”. Estos libros también forman parte del Plan Nacional de Lectura “Leer por Leer” para escuelas primarias, junto a otros autores de la literatura infanto-juvenil, razón por la cual participó de encuentros virtuales con diversas escuelas del país.

Primera Edición.