En Oberá el municipio ofreció un bono y Ate quiere aumento al básico

En la mañana de este jueves 2 de enero, los diferentes gremios, Ate y Upcn, se reunieron por separado con el Ejecutivo Municipal para hablar sobre el pedido de aumentos salariales. Hubo además asamblea en obras públicas al medio día y los trabajadores esperan el aumento. Mientras que el secretario de Upcn expresó a los medios que aceptarían el bono ofrecido por el gobierno de Carlos Fernández. El bono sería de 5 mil pesos en dos pagos.

Desde el Ejecutivo, estuvo representado en la reunión por el contador público, Javier Carisimo a cargo de finanzas municipal, manifestó “estamos en dialogo”, poniendo paño frio sobre las reuniones con los gremios y todavía no está nada definido.

“Estuvimos reunidos, pero cuando empezaron a hablar de los bonos, me levanté y les dejé solos, les dije para eso nos hicieron esperar, queremos un aumento, no estamos en contra del bono, pero no impacta en el sueldo”, expresó a El Territorio, el secretario de Ate, Víctor Paredes.

Al medio día se reunieron en el ingreso a obras públicas y con los pocos empleados, (porque la mayoría está de vacaciones) y analizaron la oferta del Ejecutivo. “Eso es un bono que reciben empleados de la provincia, nosotros deberíamos aceptar también y exigir el aumento al básico”, manifestó uno de los trabajadores.

Luego de varias opiniones, decidieron esperar al lunes, donde esperan tener una mejor oferta del municipio y volverán a tener asamblea para decidir qué les conviene. La mayoría está de acuerdo de aceptar el bono, pero también sostienen que hay que hablar del aumento al básico.

Mientras que el otro gremio es el de Upcn, desde donde adelantaron que aceptarían el bono, pero esperarían que se abran las paritarias para empezar a analizar un aumento para los próximos meses.

El Territorio.