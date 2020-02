En Oberá analizan si abuela fallecida tras una neumonía tuvo dengue

La Capital del Monte detectó numerosos casos sospechosos de dengue por lo cual organizó operativos en los barrios y reforzó la atención de cuadros febriles en los centros de salud.

Entre la notificación de pacientes probables, actualmente analizan si tenía dengue una anciana que falleció por una neumonía en una clínica privada de la ciudad. Entre sus análisis médicos, constaría también una primera serología por dengue que sería positiva pero aún no pueden confirmarlo desde Salud Pública sin los estudios completos de laboratorio. A pesar de esto, remarcan que no se trataría de un caso fatal de dengue en Misiones pero el alerta continúa por la circulación viral en la triple frontera.

El director del Hospital SAMIC de Oberá, Héctor González, señaló al diario PRIMERA EDICIÓN acerca de la muerte de esta paciente que “la causa de defunción de esta señora es por un shock séptico, tal como figura en el certificado según lo que puso el médico que la atendió. Lo que sucede es que esta paciente había tenido una serología, un test rápido que hacen en la parte privada, que le dio positivo de dengue hace un par de días. Sin embargo, esto no está relacionado con la muerte en sí. Las plaquetas del paciente estaban bien y además se había hecho un estudio rápido que tampoco resulta fiable”.

Particularmente en este caso clínico, “más allá de que le había dado positivo este análisis en la parte privada, esta señora ingresa al centro de salud para ser atendida por una neumonía, un shock séptico a causa de un foco pulmonar. Es una sospecha que sigue en estudio. La paciente (de alrededor de 69 años) falleció en un sanatorio privado y todavía faltan otros cultivos realizados por los médicos para determinar si pudo ser una bacteria la causante del foco pulmonario”, añadió.

Desde el punto de vista médico, “una persona que tuvo dengue generalmente queda con un marcador inmunológico. Como hay varios tipos de dengue, eso no quiere decir que no vuelva a contraer otra vez la enfermedad si ya la tuvo. En Misiones por el momento tenemos la circulación viral del DEN 1, si ya tuvieron de ese tipo no lo volverán a tener pero es posible padecer los otros como los que están instalados en Paraguay y Brasil. Cuando tenemos una segunda infección puede ser mucho más grave”, precisó González.

Sin embargo, acerca de esta paciente fallecida en Oberá, el director del Hospital SAMIC aclaró que “no creo que sea así en este caso. Obviamente cualquier patología previa favorece a otras enfermedades pero esta muerte en particular no está relacionada con el dengue en sí. Por el momento, aún no podemos decir que se trató de DEN 1 porque sólo tiene una serología que da un simple indicio de positivo”.

En materia de casos sospechosos de dengue, remarcó que “en Oberá tenemos muchos y ante una circulación viral es variable en el tema de los números. En cuanto a los cuadros febriles, estamos llegando a un momento casi pico. Por eso, tratamos de reforzar la atención, principalmente la guardia de Pediatría”.

Sobre los puntos más críticos de la ciudad, Héctor González detalló que en conjunto con la comuna obereña se focalizó en la atención “en toda el área donde está ubicado el Jardín de los Pájaros, ya que es el lugar donde tuvimos la mayoría de los casos febriles reportados. Ahí se trabajó con Bromatología para hacer el proceso de fumigación y prevención barrial”.

Por otra parte, el médico explicó que “el dengue es una enfermedad de transmisión viral y produce mucha fiebre. Generalmente durante cinco o siete días. Quienes padecieron esto hablan de un cuadro febril que cuesta bajar y presentan muchos dolores musculares. Así que es un poco distinto a los demás casos que se presentan. Para tratarlo, es necesario hacer reposo; tomar mucho líquido; consumir paracetamol para la fiebre; usar repelentes; mosquiteros; eliminar los posibles criaderos de mosquitos en el hogar; fumigar; porque sin el mosquito no tenemos dengue”.

