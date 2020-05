En Misiones no habrá calificaciones en el sistema educativo durante la emergencia

La particular situación que atraviesa el país y la provincia, deviene en reformular los criterios de evaluación en el sistema educativo. El atípico comienzo del ciclo lectivo debió adaptarse a la modalidad virtual a causa de la pandemia de coronavirus que interrumpió la asistencia a las escuelas. En Misiones el calendario escolar se divide en dos: una parte presencial y otra no presencial.

Conexión a las plataformas virtuales, tareas enviadas y corregidas por whatsapp o vía mail, o cuadernillos entregados a cada familia, fueron algunos de los mecanismos establecidos para sostener el vínculo pedagógico entre los estudiantes y sus instituciones educativas.

En ese contexto, la provincia de Misiones resolvió evaluar pero no calificar a los estudiantes en todos sus niveles durante la emergencia sanitaria.

“Vamos a volver a calificar desde el retorno a la presencialidad, lo que no implica que no vayamos a evaluar durante la emergencia”, sostuvo el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones, Miguel Sedoff.

“Liberamos a los docentes de calificar, no habrá notas numéricas en el primer bimestre en el nivel inicial y primario, tampoco cuando llegue el trimestre de la secundaria, y el cuatrimestre en el nivel superior”, anunció el titular de la cartera educativa provincial en diálogo con el programa Acá te lo contamos por RadioActiva.

“Cuando volvamos, el primer día de retorno, haremos una revisión de los contenidos tratados, cómo se trabajó y cómo han avanzado los estudiantes para de esta manera continuar el proceso”, indicó.

El funcionario explicó que “habrá una evaluación de cómo se ha trabajado en este tiempo. Cómo estamos llevando adelante el proceso educativo. Se calificará teniendo en cuenta el trabajo que se hizo durante la cuarentena. Si digo: todos aprueban sería una falta de respeto”.

Y añadió: “Nosotros no evaluamos solamente para calificar, es decir para poner una nota, sino que evaluamos también para ver cómo se está trabajando con el estudiante, si comprende, participa”.

En Misiones, las clases en todos sus niveles fueron suspendidas el 12 de marzo tras la declaración de la emergencia sanitaria.

“Estamos preparados para continuar la no presencialidad, pero estimamos que durante este año habrá una parte presencial, cuando tengamos que volver, vamos a estar preparados”, sostuvo.

Vínculo pedagógico

“La emergencia hace que tengamos que tomar decisiones, priorizando el vínculo pedagógico entre los estudiantes y la escuela”, afirmó Sedoff.

En ese sentido, la base de la estrategia de continuidad del ciclo lectivo que planteó la provincia fue a través de la Plataforma Guacurarí +. Desde su implementación, la plataforma recibió casi 2.300.000 visitas. “Eso habla de que no solamente se está usando, sino que se mantiene el interés”, manifestó.Desde el 14 de marzo, alumnos y docentes tienen disponible esta plataforma para trabajar de forma online y offline -sin necesidad de conectarse a internet- en todos los niveles de la educación: inicial, primaria, secundaria, formación docente, profesional y tecnicaturas. Allí disponen de contenido, consignas, tareas y foros de debate con docentes.Sin embargo, no todos los alumnos cuentan con computadoras como tampoco todas las familias disponen de conectividad. El acceso a la tecnología es una cuenta pendiente, un desafío. No obstante, la realidad pone en escena determinadas fortalezas que supo construir el sistema, a través de cuadernillos de materiales didácticos realizados por los docentes.

El Territorio.