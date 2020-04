El Ministerio de Salud Pública recuerda medidas preventivas para evitar infecciones respiratorias

A pesar de que aún no se han presentado días con bajas temperaturas, los cambios de clima constante en Misiones son propicios a que los niños puedan padecer infecciones respiratorias. El Ministerio de Salud Pública recuerda cómo podemos prevenir estas enfermedades teniendo en cuenta la situación actual de pandemia y que los hospitales están funcionando solamente con los servicios esenciales.

En estos días por más que nos encontremos dentro de la casa es importante tener en cuenta la higiene y el lavado de manos, es fundamental. Además es un buen momento para promover la lactancia materna que también brinda anticuerpos y proporciona refuerzos. También es un momento oportuno para que los niños tengan una buena alimentación y puedan comer comidas elaboradas en la casa, que consuman frutas, verduras, legumbres para tener las defensas altas.

En cuanto a los cuidados a tener en cuenta en la casa, ventilar la casa y evitar quemar leña, pero si esto no se puede evitar hay que asegurar una buena ventilación de la casa.

Las enfermedades respiratorias más comunes son las gripes, las amigdalitis o enfermedad en las anginas, la bronquitis, bronquiolitis (en menores de dos años) y la pulmonía.

Las principales manifestaciones de estas afecciones son la tos, el catarro, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor de oídos, malestar general y aumento en la temperatura.

Medidas a tener en cuenta a la hora de prevenir:

Es importante adoptar las siguientes medidas higiénicas para evitar enfermarse o transmitir este tipo de afecciones respiratorias:

• Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón.

• Al toser o estornudar, cubrirse la boca y nariz con un pañuelo descartable o con el ángulo interno del codo.

• Tirar a la basura los pañuelos descartables inmediatamente después de usarlos.

• Ventilar los ambientes y permitir la entrada de sol en casas y otros ambientes cerrados.

• Mantener limpios picaportes y objetos de uso común.

• No compartir cubiertos ni vasos.

Síntomas:

• Fiebre mayor a 38ºC

• Tos

• Congestión nasal

• Dolor de garganta y de cabeza

• Malestar generalizado

• Problemas para respirar

• Irritabilidad.

• En los Bebés: Dificultad para dormir y alimentarse

Ante estos síntomas, es necesario consultar inmediatamente al centro de salud más cercano para recibir atención médica.

¿Qué hacer ante los síntomas?:

• Consultar al médico lo antes posible

• Permanecer en casa durante una semana, haciendo reposo

• Tomar abundantes líquidos

• No automedicarse.