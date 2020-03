El Intendente Fernández dejó inaugurado un nuevo periodo de sesiones ordinarias

Tal y como lo establece la Carta Orgánica Municipal, el Intendente del Gobierno de la Ciudad de Oberá, Dr. Carlos Fernández, pronunció su discurso para inaugurar el XLIV período de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de la Capital Nacional del Inmigrante.

En su discurso, el Alcalde, realizó un resumen de su último año de gestión, haciendo hincapié en los aspectos sociales, el ordenamiento administrativo institucional, la incorporación y puesta en valor del patrimonio del municipio; como así también el avance de estudio de impacto ambiental para la instalación del Parque Industrial, entre otros aspectos.

Minutos después de las 9.30, el Dr. Fernández llegó acompañado de su señora esposa al recinto del Concejo Deliberante, que sesiona en la sede de la Casa de la Cultura, saludó a cada uno de los presentes y minutos antes de las 10 se puso en marca la Sesión de Apertura.

El Presidente del Concejo Deliberante, Santiago Marrodán tomó las riendas de la sesión, invitó a su par, el Dr. Pablo Hassan para el izamiento del Pabellón Nacional; tras ello la bendición del Pastor Horacio Pryszczuk, el Intendente se sentó en el estrado principal y comenzó su discurso.

En primera instancia, felicitó a todos los ediles que transitan una nueva etapa en el Concejo Deliberante, invitándolos a trabajar en conjunto por el crecimiento de la ciudad. Asimismo destacó que su Gestión se enfoca y trabaja día a día en políticas de construcción y consolidación, sentando las bases para generaciones futuras.

Agradeció al anterior Gobierno Nacional y Provincial por el acompañamiento en diferentes obras que llegaron a la ciudad, destacando el trabajo conjunto por el bien de cada obereño, “para avanzar en este sentido, el camino es el debate serio y profundo de las cuestiones que nos preocupan, despojados de actuaciones mediáticas, personalismos y partidismos. Sigo creyendo que hay que abandonar el “yo”, para seguir construyendo el “nosotros”. Asimismo, estos años, he sentido este: “NOSOTROS”, ratificándolo el pasado 2 de junio, donde ustedes volvieron a depositar su confianza, de manera contundente, ante las diversas ofertas de pensamiento; revalidando esta propuesta de cómo conducir el Gobierno de la Ciudad de Oberá”, manifestó el Intendente.

Destacó el mejoramiento y aprobación del Plan Estratégico Oberá 2038, donde se dejan plasmados los lineamientos a seguir para la eficaz operatividad del Gobierno, basados en cuatro ejes: La primera Desarrollo Territorial, la segunda Desarrollo Económico, la tercera Desarrollo Humano y Social y finalmente Desarrollo del Capital Social.

Recordó el Intendente, que una de las primeras medidas adoptadas por su Gobierno fue la creación de la Oficina Municipal del Tierras, que en estos cuatros años lograron la regularización de 357 títulos de propiedad, principalmente del barrio 100 hectáreas, “en los próximos días llegaremos a 460, poniéndonos como meta para esta nueva gestión, buscamos alcanzar otros 300 títulos”, detalló el Jefe comunal.

Destacó que se logró la recategorización de 596 agentes municipales, 96 en 2019, logrando así la más alta de la historia. En este sentido, también indicó que se logró un 193% de aumento en la masa salarial desde 2015 hasta la fecha.

Otro punto que expuso fue la renovación del Parque Vial, que incorporó 14 camiones (aguateros-volcadores-recolectores de residuosatmosférico); 2 minibuses; 4 furgones, 3 autos, 9 camionetas, 2 motocicletas; 2 rodillos neumáticos, un tractor, una compactadora, un grupo electrógeno 145 kva (gracias a esta adquisición estuvimos siempre operativos), 3 de menor envergadura, una maquina chipeadora, un hidro elevador. Y arrancando esta nueva gestión, exhibiéndose en el centro cívico 2 nuevos camiones más (volcador – trompo hormigonero) y además bajo la dependencia de la dirección de saneamiento ambiental la incorporación de un quirófano veterinario móvil, conociendo las necesidades y la importancia de cuidar a los animales.

Otro hecho de significativa relevancia fue el convenio de colaboración mutua firmado entre el municipio y la Cooperativa Eléctrica (CELO), con quienes están trabajando cotidianamente, haciendo hincapié en la ampliación de la red de agua en Villa Cristen, Tuichá y próximamente en Caballeriza y Kleiven.

En lo económico, el Intendente destacó el orden en la administración “logramos en la gestión (20152019) tener aprobado la rendición total en tiempo y forma de todas nuestras obligaciones ante el Tribunal De Cuentas De La Provincia”.

“Contarles que seguiremos buscando batir nuestros propios objetivos, llevar a cabo más de 237 cuadras de cordón cuneta, más de 145 cuadras de empedrado, más de 160 cuadras de asfalto, más de 10.000 metros cuadrados de bacheos. Se instalaron más de 1.000 luminarias led de alta tecnología, embelleciendo los espacios públicos, brindando mayor seguridad y en especial haciendo ahorro energético”.

Oberá se destaca por su carácter emprendedor, es por ello que gracias a las Gestiones realizadas en Nación, se logró concretar la llegada del Club de Emprendedores, único en la Provincia, donde trabajan mutuamente las universidades (Arte y Diseño, Ingeniería y Gastón Dachay) en la asistencia técnica y acompañamiento de los proyectos e ideas. “Por la Oficina de Empleo, pasan alrededor de 14.000 personas todos los años en busca de un trabajo digno, en el 2019 pese a la crisis económica, logramos insertar a más de 300 personas al sector privado”.

Desde Acción Social, en estos años hemos se entregaron más de 21.000 kits escolares, 90.000 módulos alimentarios, 320 beneficiarios mediante el Programa Hambre Cero, 15.000 familias asistida en situación de vulnerabilidad, “estos números tienen nombre y apellido, son vecinos y vecinas que merecen que estas políticas los incluya, en la que estemos todos adentro”, manifestó el Intendente y agregó que esas asistencias continuarán estando. “También seguiremos acompañando desde el deporte en los barrios, en los centros de prácticas comunes y en los de mediano rendimiento, algunos datos para que la sociedad sepa es que por nuestro Complejo Polideportivo Ian Barney 1, circulan más de 2.500 personas diariamente y contamos con más de 3.000 alumnos en las 19 disciplinas deportivas dentro de nuestra Escuela Municipal de Deportes, destacándose en los Juegos Evita como la ciudad de Misiones que más medallas obtuvo”.

En materia Turística, el Alcalde adelantó que están próximos a poner en funcionamiento la primera página web interactiva y con toda la información del sector, “esto nos permitirá fortalecer vínculos y posicionar a Oberá y la Ruta14”, además el Intendente destacó los logros en la temporada turística, “superamos los 25.000 visitantes en Salto Berrondo, 5.000 en Jardín de los Pájaros y 10.000 en Termas de la Selva”.

Otro de los puntos que destacó el Jefe comunal fue “Junto al Gobierno Provincial abriremos el próximo mes una de las Sedes de la Escuela de Robótica y Polo TIC, motivando a que nuestros jóvenes tengan nuevas y mejores herramientas para su desarrollo personal y profesional”.

Asimismo, comunicó que actualmente se está trabajando cotidianamente en la realización del estudio de impacto ambiental asegurando el correcto cuidado del medio ambiente; la agrimensura, marcado y zonificación del terreno para la concreción del tan anhelado Parque Industrial-Tecnológico e Innovación de la Zona Centro, “Sabemos que es un trabajo a largo plazo y ya hemos comenzado a transitar las arduas tareas de inscripción en el Registro de Parques Industriales de la provincia. Es un sueño que espero poder inaugurar en mi gestión”.

En su discurso, el Intendente no dejó pasar la actual situación de alerta que atraviesa la ciudad respecto al dengue, “esta gestión de gobierno, creo el primer Departamento de Control de Vectores de nuestra comuna, porque sabemos que hay enfermedades que ya no son de paso, debemos aprender a cuidarnos entre todos. Debemos replantearnos y cambiar nuestros hábitos, en primer lugar, mantener nuestro hogar limpio, el Aedes Aegypti no discrimina, nace, crece y se reproduce en nuestra propia casa. Desde el Gobierno de la Ciudad hemos realizado más de 600 cargas por año de chatarras; más de 250 vehículos y chasis retirados de la vía pública, de los espacios verdes y domicilios. Desde el 2 de enero de este año ya se llevan realizado junto a Salud Publica Provincial más de 800 bloqueos domiciliarios (por ficha de denuncia epidemiológica); dos ciclos completos de pulverizaciones o tratamientos espaciales, además de los que se priorizaron en espacios de esparcimiento público y escuelas. Vecinos estamos en ALERTA EPIDEMIOLOGICA, cursando un brote de dengue, necesitamos su colaboración en informar y denunciar, como así también permitirnos ingresar a sus domicilios, la prevención la hacemos entre todos y todas. Debemos seguir teniendo presente que el dengue tiene vida propia y llego para quedarse. ¡LA RESPONSABILIDAD ES DE TODOS!.

Para finalizar, agradeció al Conductor del espacio político al que pertenece, la Renovación, al Ing. Carlos Rovira, a los ex gobernadores Maurice Closs y Hugo Passalacqua por la invitación a ser parte del espacio. También al actual Gobernador, Dr. Oscar Herrera Ahuad por proponer a Oberá como una de las capitales alternativas para el funcionamiento del Gabinete Nacional”.