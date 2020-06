El barrio Villa Svea de Oberá lleva tres días sin agua

Los vecinos del barrio 80 viviendas de Villa Svea reclaman que desde el sábado no tienen el servicio de agua potable, cansados de llamar a la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá y no tener respuestas durante el fin de semana. La preocupación crece por no poder hacer limpieza o simplemente utilizar el vital líquido para cocinar.

“Hace 3 días que estamos sin agua, deberían decirnos la verdad así uno raciona”, manifestó una vecina asegurando que todo el barrio está sin agua desde el sábado. EL malestar, adempas de la falta del agua es que no fueron a constatar el problema porque supuestamente no tienen personal para las guardias del fin de semana.

Mientras que desde la cooperativa señalaron que “el personal está trabajando en el lugar, buscando la causa de la falta de presión en la zona y no se descarta una posible avería en alguno de los caños”, pero no dieron más detalles del problema que afecto a una gran población barrial.

El Territorio.