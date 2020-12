Descontento de estudiantes obereños ante la negativa del colegio de hacer el acto de colación presencial

Un reclamo estudiantil alcanzó gran repercusión en Oberá.

Los alumnos de 5° año de la Escuela Normal Superior N° 4 de la ciudad, una de las más reconocidas, se entusiasmaron con la autorización del Consejo General de Educación (CGE) y Ministerio, para realizar el acto de colación de grado de manera presencial cumpliendo con los protocolos vigentes.

Con esa intención se acercaron a la institución en el transcurso de esta mañana, llevando una serie de pautas a tener en cuenta debido a la cantidad de egresados y la posibilidad de hacer dos o más actos para evitar aglomeraciones que pudieran significar contagios, pero les notificaron que no será presencial rechazando -según dijeron- cualquier idea de los estudiantes.

El enojo llegó rápidamente a las redes sociales involucrando al propio Ministro de Educación, Miguel Sedoff y otras autoridades educativas provinciales que fueron contactadas.

Los propios padres de algunos alumnos se sumaron al repudio poniéndose a disposición de las autoridades para pagar los diplomas y colaborar con el cumplimiento de los protocolos.

Indignación

Un texto que los alumnos viralizaron en las redes sociales para exponer la situación arranca explicando que “fue un año atípico para todos, pero como alumnos de la última etapa del secundario queremos expresar nuestra indignación”.

“Sin dudas nos tocó el peor año a los de 5° de la Escuela Normal Superior Número 4 ‘Nicolás Avellaneda’, un año en que los alumnos esperábamos con ansias, lleno de emoción y que lastimosamente no se pudo llevar a cabo. Esperando que por algún milagro pueda existir la posibilidad de usar nuestro querido uniforme, nuestro buzo, de poder compartir los últimos momentos juntos. Después de tanta espera, llegó la gran oportunidad de poder hacer un acto de colación, no como queríamos pero lo podíamos realizar ¿Por qué hablamos en pasado? Porque la Escuela Normal Superior N° 4 no nos quiere autorizar, ni siquiera se tomaron el tiempo de escuchar nuestra propuesta”, se expone y prosigue: “Fuimos hasta la institución donde nos recibió la secretaria del colegio de manera muy descortés junto a la directora, la cual ni siquiera se tomó el tiempo de salir de su oficina a escucharnos, nos comunicaron sin ni siquiera pensar en nuestras posibles soluciones que la repuesta a la propuesta era un NO”.

“Entre las miles de excusas que nos dieron para negarnos el acto, fueron las siguientes las que más nos molestaron… ‘no hay plata’, ‘los alumnos son muchos’, ‘lleva mucho tiempo organizar un acto de colación’, entre otras cosas más. Una de ellas, que no tenemos idea de cómo es un acto de colación y claramente no tenemos idea pero nosotros no esperábamos un brindis, palabras alusivas y demás, solo queríamos nuestro diploma, una foto e irnos. Le ofrecimos hasta ayudar o pagar el total de los gastos por los diplomas pero la respuesta de la secretaria seguía siendo no y no nos quiso seguir escuchando, se negó de todas formas”, lamentaron.

En un tono más crítico hacia las autoridades de la institución dijeron que “no hicieron nada en todo el año por nosotros, solamente le estábamos pidiendo la entrega de diplomas. Entendemos que somos muchos, que hay un protocolo por delante que debe ser respetado y lo que más nos indigna es que en nuestra propuesta estaban presentes todos los protocolos y más”.

“Si se tenían que hacer cinco actos por la cantidad de alumnos, se podían hacer porque solo necesitábamos nada más y nada menos que nuestro diploma, sin ninguna otra cosa que pueda generar gastos o aglomeraciones. Nos molesta el hecho de no ser escuchados, de que la directora no haya podido levantarse de su silla y salir a escuchar lo que teníamos para proponer”, finalizaron.

Los estudiantes piden la intervención de las autoridades para lograr que el acto sea presencial. Desde la institución hasta el momento no se han pronunciado.

El Territorio.