Dengue: se espera un pico en Oberá y se apeló a la población para ayudar a erradicar al vector

Fue durante una conferencia de prensa, brindada en el nosocomio local, donde funcionarios de ambos organismos insistieron en que únicamente la tarea mancomunada de la comunidad puede evitar una epidemia.

Los profesionales de la salud afirmaron que los casos febriles inmediatamente pasan a ser contemplados como sospechosos, por lo que reciben atención especial, si el paciente tiene los síntomas de manera inmediata se dispara el protocolo de acción.

Ante la sospecha ya se realiza el bloqueo y rastrillaje sanitario, a cargo de promotores de salud y personal de saneamiento ambiental municipal.

Trabajamos todo el año, dándole a la población el mismo mensaje. El mosquito está acostumbrado al hombre, vive cerca del hombre, si hay dengue es porque hay mosquitos. Lo primordial es mirar nuestra casa, nuestro patio, hacer una revisión exhaustiva de los domicilios”, insistió el médico veterinario Francisco Penz, responsable del control de foco.

“Hacemos el bloqueo con fumigación espacial en los lugares donde residen las personas que son casos sospechosos, hacemos toda la tarea y si a la otra semana hay otro enfermo cerca, es porque no se eliminan los criaderos. La fumigación elimina el mosquito adulto, pero no las larvas, que tienen larga supervivencia” explicó.

Existen dos equipos de trabajo para cubrir ambos turnos. La visita se hace a la brevedad. Por día se realizan entre 8 y 10 bloqueos.

“Lamentablemente la gente se acuerda cuando el dengue ya está en la casa. Es primordial ser responsables y solidarios. Hacer las denuncias de espacios baldíos o casas, construcciones, abandonadas. Los propietarios deben hacer la limpieza. Es responsabilidad de todos. Nosotros en la Municipalidad trabajamos entre varias áreas para combatir la enfermedad”, dijo el funcionario.

“Sabemos que no vamos a eliminar por completo el mosquito, pero si bajamos los niveles de cantidad, no se producirá una epidemia. Con una epidemia pueden colapsar los sistemas de salud, trae aparejado muchos problemas. Si nos cuidamos entre todos, no solo salud pública, municipalidad, sino también iglesias, clubes, ongs, comisiones vecinales, todos debemos trabajar en las acciones” enfatizó Penz.

