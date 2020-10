Dengue: en un solo barrio de Oberá sacaron 4 toneladas de chatarra y basura

En el marco de tareas de limpiezas y descacharrizado para evitar la presencia del mosquito transmisor del dengue, este miércoles Servicios Públicos de la Municipalidad de Oberá, realizó un operativo en el Barrio Villa Martos.

Se sacó un camión y medio, equivalente 4 mil kgs, de residuos del lugar. Los materiales que fueron juntados eran madera, plástico y chatarra. La recolección se logró a través de la limpieza de arroyos, contenedores, eliminación de microbasurales y desmalezamientos.

“Si todos colaboramos, si no tiramos basura, si nos concientizamos acerca de simplemente no tirar al vecino lo que no nos sirve, ua habremos logrado mucho”, dijo Martín Mendoza, jefe del área, quien adelantó que este viernes realizarán el mismo operativo en villa Christen por la mañana. Ante cualquier denuncia o solicitud comunicarse a los teléfonos 40111/400336.