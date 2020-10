Dejó el auto frente a la casa y le robaron todas las ruedas

Un nuevo hecho delictivo puso al descubierto la inseguridad que aqueja a los vecinos del barrio Schuster de Oberá y zonas aledañas, al tiempo que grafica la impunidad con la que se desenvuelven los malvivientes.

A primera hora de ayer, la docente Romina Q. -residente en la manzana 192 del citado barrio- constató que desconocidos le robaron las cuatro ruedas de su coche, un Fiat Uno, además de la cubierta y la batería.

El hecho se registró a una cuadra de la Seccional Cuarta, en plena zona residencial, aunque ningún vecino escuchó nada fuera de lo normal durante la madrugada.

Los delincuentes contaron con herramientas para aflojar las llantas y apoyaron el auto sobre ladrillos. Asimismo, por las características del caso se presume que contaban con un vehículo de apoyo.

“Ayer a primera hora una vecina que sale a caminar me golpeó la puerta y me preguntó si vi mi auto. Cuando salí y lo vi, casi me muero. Para colmo hace tres meses que compré las gomas”, lamentó la damnificada.

Según precisó, siempre guarda el coche en el patio de su casa, pero el lunes a última hora de la tarde cortaron el césped y luego se olvidó de entrar el rodado, por lo que quedó en la calle.

“Como hacía calor, todos los vecinos usan aire acondicionado o ventilar y no se escuchan tanto los ruidos. Aparte, enfrente hay unos departamentos donde viven haciendo juntadas y escuchando música de madrugada; entonces por eso, algún vecino por ahí escuchó algo pero no dio importancia”, detalló.

Incluso, mencionó que “los ladrones trajeron los ladrillos de otro lado porque tienen cemento, como que sacaron de una construcción que no hay acá por el barrio, según lo que averiguó la Policía”.

La mujer lamentó el perjuicio económico y los contratiempos, ya que por el momento se quedó sin su medio de movilidad.

Una moto sobre Picada Vieja

También ayer, un vecino de avenida Picada Vieja, lindera al barrio Schuster, denunció que desconocidos irrumpieron en su propiedad y le sustrajeron una motocicleta 150cc.

“Entraron a la casa, la familia estaba durmiendo y robaron la moto que estaba trabada, por lo que la habrán levantado entre dos o más personas”, comentó un allegado.

Y agregó: “Cada vez hay más robos en la zona y no se ven policías patrullando, falta prevención y que tomen en serio cuando la gente llama a la comisaría, porque tardan horas en llegar”.

