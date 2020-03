CRIPCO: “Será imposible abonar los salarios” ya que las empresas no tienen fondos

El presidente de la Cámara Regional de Industria, Producción y Comercio de Oberá, Carlos Mielniczuk, opinó sobre el funcionamiento de la AFIP que “es una locura que no hayan prorrogado ningún vencimiento. Todos siguen corriendo normal y habitualmente, al igual que los de presentaciones, pagos y débitos.

“Creo que inmediatamente se deberían postergar vencimientos y multas de los impuestos. Realmente las empresas no tienen fondos, no hay flujo de cajas. Tampoco nosotros, los contadores, al estar en cuarentena y tener prohibida la circulación, no podemos ir a los estudios a hacer las liquidaciones correspondientes”, expresó.

Para el presidente de la Cripco, a muchos comercios les será imposible cumplir con el pago de haberes. “Casi nadie podrá pagar, por lo menos con varios que hablé. Hace quince días que no trabajan, así que será imposible afrontar el pago de salarios este mes y el próximo no sabemos qué va a pasar. Nadie tiene ahorros por la situación de los últimos tiempos”.

Mielniczuk también habló sobre las medidas que esperan del gobierno. “Que suspendan en forma inmediata los vencimientos de impuestos, tanto presentación como pago. Se pide que se priorice el abono al personal, para los que puedan hacerlo, y no podrán pagar impuestos en los diferentes niveles. Deberían suspenderse y tampoco generar incumplimiento por falta de presentación, multas, intereses resarcitorios o punitorios que están corriendo conforme a que no fueron modificadas las normas” subrayó.

Por otro lado, la Cripco recibió varias consultas sobre las medidas decretadas por el gobierno comunal, en relación al lunes 30, día en el que deberá permanecer todo cerrado en la ciudad, a pesar de que no se trata de un feriado puente.